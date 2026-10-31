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漂流木小豬見證20年環保情 蘇俊賓合體國瑞汽車、600人齊聚觀音淨灘
桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往觀音區濱海遊憩區，出席國瑞汽車「淨灘護海，滾動未來」活動，共有600多位國瑞員工及協力廠商共襄盛舉。蘇俊賓表示，國瑞汽車長期號召員工投入淨灘工作，已超過20年，也早已內化深耕成為企業重要的環保意涵。
蘇俊賓以親身經驗分享，他說，20年前他擔任桃園環保局長時，就曾跟國瑞汽車團隊一同在這片海域淨灘，同仁甚至將當天撿拾的漂流木製作成小豬玩偶送給他紀念，這漂流木小豬讓蘇俊賓收藏至今，是他的環保淨灘吉祥物。
國瑞汽車除了長期舉辦淨灘活動，2024年起也響應市府號召，認養了新屋海灘並常態性投入人力維護整潔、號召協力廠商共同淨灘，是落實企業環保文化的最佳實踐。
蘇俊賓表示，2026地景藝術節在桃園珍珠海岸舉辦，許多藝術品都是以就地取材及回收再利用的方式創作，包含今日淨灘的觀音濱海遊憩區，就仍展示韓國藝術家金昌煥的「歸海」，與蒙古藝術家阿馬爾賽汗的「自然的遷徙」，這兩件作品都是運用當地漂流木發揮巧思創作，全程不再產生廢棄物，藉以呈現人與環境的故事，也希望大家可以就近欣賞。
國瑞汽車總經理古屋敷博文表示，海灘上的垃圾不全然來自海洋，也有許多是日常生活產生的廢棄物，經由河川流入海岸，因此除了清理海灘，更重要的是每個人在日常生活中建立環保意識，從小小行動開始，持續累積改變。
海岸及資源循環工程處指出，市府透過「定期清、立即清、緊急清」機制，結合16隊海岸巡護隊、8支環保潛水隊、3支環保艦隊及15家認養企業，共同維護26.5公里認養海岸，並號召超過千名志工投入海洋環境守護。
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