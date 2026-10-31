高鐵苗栗站、台鐵豐富站傳轉乘班次有落差 縣府：已請台鐵研議

針對民眾反映高鐵苗栗站與台鐵豐富站部分班次轉乘時間緊迫，苗栗縣政府今天表示，此案已於8月間函請台鐵研議妥處。台鐵公司回覆，將納入未來時刻調整研議，並配合高鐵時刻調整期程，優化兩站間轉乘時間。

苗栗縣長鍾東錦表示，他理解民眾對轉乘時間不足的疑慮，搭乘公共運輸除了班次供給，轉乘是否便利、時間是否充裕，都是影響民眾使用意願的重要因素。尤其長者、親子及攜帶行李的旅客，需要更充裕的移動時間，縣府將持續反映民眾需求，向台鐵及高鐵公司爭取更合理的班次銜接，兼顧轉乘便利與安全。

縣府表示，有民眾反映搭乘高鐵南下抵達苗栗站後，銜接台鐵豐富站區間車的時間僅約6分鐘，擔心無法順利轉乘。旅客從列車下車後，仍須步行、進出站及前往月台，班次銜接應將實際轉乘過程及不同旅客的移動需求納入考量。

縣府交通工務處說明，縣府接獲民眾對兩站轉乘時刻及轉乘空間的陳情後，已函請台鐵公司研議。台鐵回函表示，豐富站除肩負高鐵轉乘接駁任務，亦須考量西部幹線沿途各站旅運需求及山海線列車轉乘等整體行車安排，尚難兼顧每一班列車與高鐵之間的適宜轉乘時間。

交工處表示，依台鐵公司回函資料，今年7月1日改點後，高鐵轉台鐵或台鐵轉高鐵，下行方向平均轉乘時間為18分鐘，其中有4列次轉乘時間超過40分鐘；上行方向平均轉乘時間為21分鐘，其中有5列次轉乘時間超過40分鐘。上述數據為整體的平均情形，各班次實際銜接時間仍有差異，部分班次仍存在轉乘時間較短或候車時間較長的情形。

縣府強調，除整體平均轉乘時間之外，個別班次的實際銜接需求也應受重視。鐵路班次調整涉及整體路網安排，縣府將持續追蹤台鐵研議進度，爭取將旅客實際轉乘需求納入時刻調整考量，讓民眾通勤、返鄉及出遊都能有更順暢的公共運輸服務。縣府將就民眾反映的班次持續向台鐵公司確認可行的調整方式，並於取得具體資訊後對外說明，讓旅客掌握後續處理情形。