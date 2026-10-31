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奧運國手彭名揚傷後拚復出、赴日冬訓經費不足 鄭朝鐘牽線企業助陣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹東體育會理事長鄭朝鐘（左）牽線在地企業，協助巴黎奧運國手彭名揚籌措赴日冬訓經費，3家企業共同出資相挺。圖／鄭朝鐘提供
竹東體育會理事長鄭朝鐘（左）牽線在地企業，協助巴黎奧運國手彭名揚籌措赴日冬訓經費，3家企業共同出資相挺。圖／鄭朝鐘提供

新竹縣400公尺跨欄好手彭名揚巴黎奧運重傷後力拚復出，年底赴日冬訓卻面臨經費缺口。竹東體育會理事長鄭朝鐘、總幹事葉日嘉牽線大管家房屋管理、品禾建設、綠明清潔事業3家在地企業，日前共同出資贊助，盼助這名世大運金牌好手重返國際賽場。

28歲彭名揚出身田徑世家，父親彭煥樹為前十項全能名將，母親張奇玉曾是七項全能國手。彭名揚2023年成都世大運男子400公尺跨欄決賽跑出48秒62摘金，不僅打破陳天文保持22年的全國紀錄，也取得巴黎奧運參賽資格。

不料2024年巴黎奧運賽前練習時，彭名揚右膝髕骨肌腱斷裂，正式比賽起跑後在第一個欄架前忍痛退賽，返國後隨即接受手術。歷經近2年復健，他重新站回跑道，今年10月參加全國田徑錦標賽，以健康完賽、以賽代訓為主要目標。

彭名揚規畫11月至12月赴日本進行完整冬訓，替明年賽季打底，但移地訓練經費仍有缺口，也透過運動部「體育運動捐贈媒合平臺」尋求贊助。

竹東體育會理事長鄭朝鐘、總幹事葉日嘉得知後，主動聯繫在地企業，獲大管家房屋管理、品禾建設有限公司及綠明清潔事業響應，3家企業10月29日共同出資贊助，彭名揚父親、田徑教練彭煥樹也到場見證。

鄭朝鐘表示，彭名揚是「從新竹跑向世界」的選手，傷後仍未放棄，值得鄉親支持，「地方的選手，地方一起撐」。葉日嘉指出，選手走向國際舞台，從訓練、移訓到防護都需要龐大經費，希望體育會持續扮演企業與選手之間的橋梁。

3家企業代表表示，企業在新竹扎根，也希望回饋地方，彭名揚面對重傷仍持續拚搏，希望這筆贊助能讓他安心赴日訓練。

彭煥樹則感謝企業及竹東體育會「雪中送炭」，表示彭名揚受傷後一路復健相當辛苦，有了這筆贊助，赴日冬訓能更順利成行，也盼未來用成績回報家鄉支持。

竹東體育會理事長鄭朝鐘、總幹事葉日嘉牽線在地企業，協助巴黎奧運國手彭名揚籌措赴日冬訓經費，3家企業共同出資相挺。圖／鄭朝鐘提供
竹東體育會理事長鄭朝鐘、總幹事葉日嘉牽線在地企業，協助巴黎奧運國手彭名揚籌措赴日冬訓經費，3家企業共同出資相挺。圖／鄭朝鐘提供

彭名揚 鄭朝鐘 巴黎奧運

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