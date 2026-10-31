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桃園逾5萬馬祖鄉親！王忠銘出席媽祖昇天祭 盼桃馬交流再升溫

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，連江縣長王忠銘（右六）、立委陳雪生（右五）與桃園市長張善政（左四）等人共同參與，見證馬祖媽祖信仰與傳統文化在桃園延續。圖／連江縣政府提供
「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，連江縣長王忠銘（右六）、立委陳雪生（右五）與桃園市長張善政（左四）等人共同參與，見證馬祖媽祖信仰與傳統文化在桃園延續。圖／連江縣政府提供

桃園是馬祖鄉親在台灣重要的第二故鄉，尤其八德區聚集大批馬祖移民，家鄉信仰也隨著離鄉遊子在異地扎根。連江縣長王忠銘今天前往桃園市八德區八德藝文廣場，出席「2026桃園媽祖昇天祭」，與桃園市長張善政等人共同參與，見證馬祖媽祖信仰與傳統文化在桃園延續。王忠銘也藉此機會澄清張善政未能出席今年馬祖元宵擺暝文化祭的原因，強調當時是受到天候影響，並非桃園市府未安排赴馬祖行程。

王忠銘表示，今年元宵擺暝文化祭期間，桃園市政府原已安排張善政前往馬祖參與活動，但當時受天候影響，南竿、北竿機場均關場，行程因此無法成行，張善政也特別指派已提前抵達馬祖的八德區長蔡豊展代表出席。他指出，張善政任內4年來，每次雙方會面，都能感受到對馬祖各項建設與發展的關心，相信未來4年桃馬兩地透過持續交流，情誼將更加緊密。

王忠銘指出，馬祖因「媽祖在馬祖」而得名，媽祖信仰不只是馬祖重要的文化根源，更是全體馬祖人共同的精神寄託。對離鄉在外的馬祖人而言，信仰與文化是無法割捨的家鄉記憶。桃園則是許多馬祖鄉親落地生根的第二故鄉，尤其八德區聚集許多馬祖移民，鄉親在此工作、生活、成家，也將家鄉的信仰與文化帶進桃園，讓傳統在異地持續傳承。

桃園市長張善政表示，桃園媽祖昇天祭不僅是八德地區重要的年度盛事，也展現桃園多元宗教與文化融合的特色。馬祖鄉親在桃園落地生根，將家鄉信仰融入地方生活，讓媽祖精神持續傳承。市府未來將持續照顧在桃園的馬祖鄉親，並推動與馬祖在宗教、文化等領域的交流合作，讓桃園成為鄉親溫暖的第二故鄉。

八德區長蔡豊展指出，桃園目前有超過5萬名馬祖鄉親，其中八德已成為馬祖人在台灣重要的聚居地。為傳承馬祖文化、凝聚鄉親情誼，桃園市政府過去曾舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」，後續由八德區公所整合兩項活動特色，發展為「桃園媽祖昇天祭」，今年已邁入第8屆。

蔡豊展表示，活動以祈福為核心，結合遊戲、手作體驗等多元內容，讓民眾在莊嚴與歡樂的氣氛中認識媽祖信仰，也進一步體驗馬祖文化的獨特魅力，讓離鄉鄉親在桃園仍能感受家鄉的文化溫度。

王忠銘最後感謝桃園市政府及八德區公所長期支持馬祖文化傳承，也肯定桃園馬祖同鄉會凝聚鄉親力量，讓離鄉遊子在異地仍能延續家鄉信仰與情感。他也邀請在桃園生活的馬祖鄉親常回母鄉走走，親身感受馬祖近年建設與發展成果，未來連江縣政府將持續與桃園深化宗教、文化及各項合作，讓桃馬情誼跨越地域限制，持續傳承。

「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，連江縣長王忠銘（右四）、立委陳雪生（右三）與連江縣仕紳一起參與續。圖／連江縣政府提供
「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，連江縣長王忠銘（右四）、立委陳雪生（右三）與連江縣仕紳一起參與續。圖／連江縣政府提供

「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，連江縣長王忠銘（左四）、立委陳雪生（左三）偕同鄉親上香祈福。圖／連江縣政府提供
「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，連江縣長王忠銘（左四）、立委陳雪生（左三）偕同鄉親上香祈福。圖／連江縣政府提供

「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，桃園市長張善政在受訪時表示，媽祖昇天祭不僅是八德地區的重要年度盛事，更是展現桃園多元宗教與文化融合的特色。圖／連江縣政府提供
「2026桃園媽祖昇天祭」今天在桃園市八德區八德藝文廣場舉行，桃園市長張善政在受訪時表示，媽祖昇天祭不僅是八德地區的重要年度盛事，更是展現桃園多元宗教與文化融合的特色。圖／連江縣政府提供

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