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桃捷綠線G11藝文特區站搭萬聖節「開箱」 即日起至11月4日開放參觀

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
位於桃園區的G11藝文特區站出入口近日配合萬聖城活動亮燈，一旁還有史努比主題裝飾，吸引民眾搶拍。記者張裕珍／攝影
位於桃園區的G11藝文特區站出入口近日配合萬聖城活動亮燈，一旁還有史努比主題裝飾，吸引民眾搶拍。記者張裕珍／攝影

桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，昨晚先「開箱」位於桃園區的G11藝文特區站，搭配一旁桃園萬聖節活動，站內有多處史努比萬聖節主題造景，吸引民眾朝聖、搶拍。市府捷工局指出，即日起至11月4日開放民眾參觀；市長張善政也和民眾相約，「明年萬聖節活動，歡迎大家一起搭捷運來！」

G11站位於桃園區藝文特區中正路接同德六街、南平路一帶，鄰近桃園展演中心、桃園市立圖書館總館，周邊商家、餐廳林立，是桃園區重點商圈之一；該站不僅被列為捷運綠線率先通車的北段7站之一，也是綠線地下段的代表性重點車站，進度備受民眾期待。

桃市府捷工局指出，G11站出入口以「桃花綻放、落英繽紛」為設計概念，採用鋼木構造及木質頂篷，並以單一鋼柱支撐整體結構，整體造型宛如大樹樹幹向外伸展枝幹，托起輕盈的頂篷，完美融合自然意象與現代工程美學，也兼顧建築美感與節能減碳理念。

由於站點一旁就是近日開展的「桃園萬聖城」活動所在地，不僅出入口旁設有一座趴在草地上、戴著紫色巫師帽的史努比，近日已吸引不少民眾搶拍，站內也精心結合桃園萬聖城主題，在穿堂層設多處立牌造景及充氣南瓜造型擺飾，車站內洋溢歡樂節慶氛圍。

張善政昨晚也參與開箱活動，先從G13南竹中正北站搭捷運至G11藝文特區站，到站後巡視自動售票機、詢問處及驗票閘門等設施。他說，原本G11藝文特區站不在第一階段通車範圍，為提升捷運綠線第一階段通車效益，感謝市府捷運工程局及工程團隊「將士用命」推動相關工程，如今G11藝文特區站正式對外「開箱」，是重要的里程碑。

捷工局指出，G11站自昨日起至11月4日開放民眾參觀，期間規畫多梯次導覽活動，歡迎民眾參觀，提前認識車站空間及相關設施。

桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，位於桃園區的G11藝文特區站昨晚「開箱」，市長張善政進站搭手扶梯訪視站內設施。圖／桃市府提供
桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，位於桃園區的G11藝文特區站昨晚「開箱」，市長張善政進站搭手扶梯訪視站內設施。圖／桃市府提供

桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，位於桃園區的G11藝文特區站昨晚「開箱」，市長張善政進站訪視站內設施。圖／桃市府提供
桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，位於桃園區的G11藝文特區站昨晚「開箱」，市長張善政進站訪視站內設施。圖／桃市府提供

桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，位於桃園區的G11藝文特區站近日「開箱」，民眾可進站參觀。圖／桃市府提供
桃園市政府力拚桃園捷運綠線北段7站年底通車，位於桃園區的G11藝文特區站近日「開箱」，民眾可進站參觀。圖／桃市府提供

位於桃園區的G11藝文特區站出入口近日配合萬聖城活動亮燈，吸引民眾搶拍。記者張裕珍／攝影
位於桃園區的G11藝文特區站出入口近日配合萬聖城活動亮燈，吸引民眾搶拍。記者張裕珍／攝影

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