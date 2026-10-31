搭紅眼班機的福音！「桃小巴」中壢深夜開往桃園機場新路線11月2日上路

桃園市政府持續推動「桃小巴」計畫，服務範圍涵蓋全市13區已突破百條路線，隨著中壢A21微型轉運站下周一11月2日即將啟用，市府交通局也將開辦「【T200】A21微型轉運站－桃園國際機場」桃小巴試辦路線，提供深夜往返中壢與桃園機場的公共運輸選擇，也方便搭乘紅眼班機乘客。

桃園市交通局指出，為強化中壢地區公共運輸轉乘服務，位於機場捷運A21環北站旁的A21微型轉運站將於11月2日啟用，民眾可利用A21微型轉運站轉乘和欣客運，前往板橋、台中、台南等南北各地，發揮區域接駁及長途運輸轉乘功能。

不僅如此，A21微型轉運站也同步開辦由台灣真好小客車租賃股份有限公司營運的「【T200】A21微型轉運站－桃園國際機場」試辦路線，每日提供20班次服務。可進一步整合機場接駁與長途客運轉乘服務，提升中壢地區公共運輸便利性。

交通局進一步說明，考量桃園機場捷運於深夜及凌晨停止營運期間，仍有民眾往返桃園國際機場的交通需求，T200路線將提供夜間接駁服務，補足機場捷運非營運時段的公共運輸服務缺口。

T200路線起迄站分別為A21微型轉運站、桃園機場第一航廈站，中間停靠停靠桃園機場第二航廈站，平假日皆有行駛。該路線特色在於只在深夜時段營運，讓搭乘紅眼班機的乘客在深夜、凌晨時段也有公共運輸可以接駁，可以節省不少費用。

A21微型轉運站往桃園機場方向首班車為深夜11時發車，接著一路跨夜到隔天凌晨5時10分也有發車，總共10班次；桃園機場第一航廈站往A21微型轉運站首班車為深夜11時40分發車，接著同樣跨夜營運，直到隔天清晨5時50分也有發車，總共10班次。

交通局提醒，民眾持桃園市市民卡搭乘桃小巴可享免費優惠，並適用TPASS基北北桃、桃竹竹及桃竹竹苗等通勤月票方案；未持市民卡者則比照市區公車票價收費。民眾可透過桃園市公車動態資訊系統網站（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/或「桃園公車」APP查詢路線、班次時刻及即時動態資訊，妥善規畫行程。

交通局指出，隨著中壢區新路線即將上路，全市桃小巴路線將達102條，服務範圍涵蓋全市所有行政區。桃小巴深入各地社區及鄰里，串聯重要交通節點，滿足民眾通勤、通學、就醫及日常生活需求，持續提升公共運輸服務可及性。

桃市府交通局將開辦「【T200】A21微型轉運站－桃園國際機場」桃小巴試辦路線，提供深夜往返中壢與桃園機場的公共運輸選擇，也方便搭乘紅眼班機乘客。圖／桃市府交通局提供