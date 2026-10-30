佀廣洋案掀垃圾子車補助爭議 桃園市環管處不評論

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書、現參選市民代表的張益豪在專訪中質疑，竹北市公所路燈標案中，一件8千多萬元工程決標價與表列比較金額僅差2元，另案僅差52元，且都有較低報價廠商未得標，認為評選及議價應受檢驗。鄭朝方陣營回應，公所行政程序作業均依循法規，其他不予回應。

2026-10-30 13:55