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佀廣洋案掀垃圾子車補助爭議 桃園市環管處不評論

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
佀廣洋昨被指控賄選遭檢調約談，掀地方垃圾子車補助爭議。聯合報系資料照
佀廣洋昨被指控賄選遭檢調約談，掀地方垃圾子車補助爭議。聯合報系資料照

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋昨天被檢調約談，訊後列違反選罷法被告，以12萬元交保。佀今發聲明抗議惡意檢舉抹黑，強調案件是立委助理時期選民服務，僅建立民主與市府溝通橋梁，但民進黨議員質疑適法性，桃園市環保局表示，案件涉及司法程序，不予評論。

佀廣洋表示，替社區爭取垃圾子母車是立委助理時處理的選民服務案件，雖然立委沒有配合款，但也不好直接拒絕民眾請託，最後是扮演溝通橋梁，幫民眾找到市府業務窗口，建立民眾與市府的溝通管道。將正常的地方服務扭曲成不法行為，他絕不接受，相信司法會還他清白。

民進黨桃園市議員黃瓊慧則指議員替社區採購垃圾子車是運用地方配合款，指目前查無立委專門用來贈送子車的補助款，質疑適法性。

桃園市環保局副局長呂明錡表示，垃圾子車屬社區內部需求，社區應自行購置，除了議員使用建設配合款幫社區採買，市府無其他補助方案。立委非議員，沒有配合款，無從查起爭議子車來源。

負責管理桃園清潔隊的環境管理處長張書豪說，立委能建議市府補助社區，但未說明補助辦法與經費來源等細節，張以文字回覆「為有效推動垃圾日、夜間分流，社區及民代協助建議購置垃圾子車，經審查後發放並加入日間收運專線，以降低夜間垃圾收運壓力。因已進入司法階段程序，不予評論」。

佀廣洋 垃圾 補助 桃園市選舉 2026九合一選舉

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