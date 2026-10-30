竹北8千萬路燈決標只差2元 前機要點名鄭朝方說清評選議價過程

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書、現參選市民代表的張益豪在專訪中質疑，竹北市公所路燈標案中，一件8千多萬元工程決標價與表列比較金額僅差2元，另案僅差52元，且都有較低報價廠商未得標，認為評選及議價應受檢驗。鄭朝方陣營回應，公所行政程序作業均依循法規，其他不予回應。

張益豪在「董事長開講」接受吳子嘉專訪時表示，他檢視竹北市公所工程標案發現，部分工程決標金額相當接近機關所列金額，其中融O智慧工程、成X照明均為承攬路燈工程的廠商，但部分標案決標比率達95%、98%、99%甚至100%，讓他產生像「先射箭再畫靶」的疑慮。

依吳子嘉發布的調查資料，融O承接5件相關採購、成X承接2件，合計決標金額2億3741萬1644元。其中2026年2月26日決標的「115年度竹北市路燈搶修維修及新設工程」，成X以8096萬4974元得標，與表列比較金額8096萬4976元僅差2元。

同案融O報價7691萬6724元，比成X得標價低404萬8250元，未得標原因為「資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商」。吳子嘉質疑，融O並非資格、規格不符，市公所應說明成X在哪些評選項目取得優勢，以及原始報價、議價過程與最終價格為何僅差2元。

另2025年6月9日決標的「竹北市市區重要道路景觀路燈設置更新工程」，融O以1184萬6095元得標，與表列比較金額1184萬6147元僅差52元；成X報價1071萬2003元，低113萬4092元，卻因「資格文件未附或不符合規定」未得標。吳子嘉認為，市公所應說明究竟缺少何項文件，以及排除較低報價廠商後，如何確認價格合理。

調查資料另顯示，7件案件中有5件均由融O、成X兩家公司投標，其餘2件僅融O一家。其中興隆路路燈更新汰換統包工程，成X以2549萬6975元得標，與表列比較金額僅差3025元；中華路至鳳山溪段路燈更新工程則只有融O投標，決標金額與表列比較金額同為1459萬5229元。

吳子嘉強調，兩家公司反覆參與不能直接證明有不當關係，但市公所仍應說明為何缺少其他業者參與，以及資格、規格是否保留充分競爭空間。

張益豪表示，相關採購資訊讓他產生「先射箭再畫靶」疑慮，認為竹北市公所應接受市民及大眾檢驗，鄭朝方如今參選新竹縣長，更應親自出面說明。

張益豪在專訪中質疑，竹北市公所路燈標案中，一件8千多萬元工程決標價與表列比較金額僅差2元，另案僅差52元，且都有較低報價廠商未得標。圖／取自「董事長開講」