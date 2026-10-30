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桃市府攜手foodpanda做環保 點外送用循環杯可抽iPhone

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府與foodpanda等業者攜手做環保，點外送用循環杯可抽iPhone。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府與foodpanda等業者攜手做環保，點外送用循環杯可抽iPhone。圖／桃園市環保局提供

桃園市政府推廣環保永續，與外送平台foodpanda、全家便利商店、萊爾富及玉津咖啡等業者合作，只要在foodpanda點外送時選擇循環杯裝飲料，喝完後拿到指定商店歸還，就能拿到5元到30元不等的回饋金，還能抽iPhone 17 Pro，活動只到11月30日，預計12月中旬公開抽獎。

桃園市海岸及資源循環工程處配合2026台灣設計展試辦外送減廢活動，首度將實體容器借還模式與數位外送平台對接，讓民眾點外送也能使用循環杯做環保。

海資處指出，活動目前在龜山、桃園、中立和八德4個行政區有69個循環杯借還點，歸還成功後，用手機打開LINE帳號「塑環真」拍照上傳單據，每筆循環杯訂單就送30元foodpanda優惠碼，再拿5元品牌購物金，同時可累計抽獎次數，有機會iPhone 17 Pro、合作品牌商品卡及限量環保杯套帶回家。

環保局長顏己喨表示，桃園2020年起陸續與轄內飲料店、樂天桃園棒球場及影城合作推廣循環杯，至今累積使用31萬杯，為桃園減下3噸碳排放，此次活動預估可擴大減少2千個一次性飲料杯，後續將爭取更多門市加入，並簡化借還程序，讓減塑成為桃園市民日常。

桃園市政府與foodpanda等業者攜手做環保，點外送用循環杯可抽iPhone。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府與foodpanda等業者攜手做環保，點外送用循環杯可抽iPhone。圖／桃園市環保局提供

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