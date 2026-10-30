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桃市微型創業獎勵計畫最高補助12萬 助攻青年發展所長

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
參與計畫的宋小姐（左）返鄉創立品牌「01i10 studios」並進駐桃園設計庫。圖／桃園市青年局提供
參與計畫的宋小姐（左）返鄉創立品牌「01i10 studios」並進駐桃園設計庫。圖／桃園市青年局提供

為鼓勵青年創業、實踐個人專業發展，桃園市青年事務局持續推動「115年桃園市微型創業獎勵計畫」，盼透過結合獎勵與專業輔導資源，協助具備創業意願的本市青年降低初期開業負擔、完善創業規劃，讓青年的夢想能落地結果。

參與計畫的宋小姐返鄉創立品牌「01i10 studios」並進駐桃園設計庫。曾在台北累積近20年設計經驗的她，40歲時選擇回到故鄉桃園重新出發，品牌名稱象徵從家鄉出發、走向外地累積經驗，再帶著養分回到起點。

宋小姐以金工飾品及手機掛繩為主要創作，將日本和服帶締、特色織帶及多元媒材重新設計，實踐讓文化穿戴在身上的品牌理念。宋小姐表示，從進駐設計庫、運用青創資源中心諮詢到參與微型創業獎勵計畫，青年局提供不同階段的支持，讓她在品牌經營與市場拓展上獲得實質協助，更有信心持續深耕品牌。

專精冷氣安裝與清洗服務的蔡先生，則創立「左拳空調工程行」，從受聘的冷氣師傅成功轉型為自主經營業者。蔡先生表示，當時正萌生創業念頭，恰巧得知青年局推動的微型創業獎勵計畫，因而決定正式投入。完成商業登記後，不僅提升了消費者對服務品質的信任，也讓他能更有系統地拓展業務，進一步建立長期且穩定的合作關係。

桃園市青年局長侯佳齡表示，市府透過微型創業獎勵計畫，希望讓有能力、有想法的在地青年，在準備創業的過程中獲得更多助力，也支持青年在各自的專業領域發揮所長。

青年事務局說明，「115年桃園市微型創業獎勵計畫－工·藝師傅創出路」聚焦藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮等四大產業，每案提供6萬元至12萬元開業獎勵金，並由青創資源中心提供財會、法律、行銷等領域專業顧問一對一諮詢服務，協助青年降低創業門檻。計畫受理至今年12月18日下午5時或經費用罄為止。

專精冷氣安裝與清洗服務的蔡先生，創立「左拳空調工程行」，從受聘的冷氣師傅成功轉型為自主經營業者。圖／桃園市青年局提供
專精冷氣安裝與清洗服務的蔡先生，創立「左拳空調工程行」，從受聘的冷氣師傅成功轉型為自主經營業者。圖／桃園市青年局提供

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