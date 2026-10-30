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353萬善款湧入竹縣助弱勢 捐款平台升級還能指定這5用途

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府今天宣布「新竹縣好客傳愛捐款平台」正式上線，民眾透過手機、電腦即可線上捐款，並整合台灣Pay、超商、郵局、ATM等多元支付方式。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天宣布「新竹縣好客傳愛捐款平台」正式上線，民眾透過手機、電腦即可線上捐款，並整合台灣Pay、超商、郵局、ATM等多元支付方式。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今天宣布「新竹縣好客傳愛捐款平台」正式上線，民眾透過手機、電腦即可線上捐款，並整合台灣Pay、超商、郵局、ATM等多元支付方式，善款可指定5大用途，捐款後還能下載電子收據，捐款資料也將定期公開徵信，讓公益捐款更便利、透明。

新竹縣長楊文科表示，社會救助金專戶是政府整合社會資源、即時扶助弱勢家庭及因應急難事件的重要機制，過去捐款方式較受時間與空間限制，隨著數位轉型及民眾支付習慣改變，縣府籌備推出「新竹縣好客傳愛捐款平台」，盼打破距離限制，也結合新竹縣「好客」好施精神，提供更便利、公開的捐款環境。

縣府社會處指出，今年截至9月底，社會救助金專戶共有60筆捐贈，捐款收入共353萬882元。為讓民眾捐款更加便利，新平台提供台灣Pay線上支付，另整合超商、郵局代收、ATM轉帳及銀行臨櫃等管道，讓不同年齡及使用習慣的民眾都能選擇適合自己的方式捐款。

捐款用途則分為5大類，包括「未指定用途」、「指定受捐助者專戶」、「弱勢家庭扶助專案」、「指定施棺專案」，以及「指定捐助身障、兒童、急難及弱勢家庭專款」，讓捐款人可依意願選擇，也讓善款更精準對接不同需求。

社會處表示，民眾完成捐款後，可直接在線上下載電子收據，所有捐款資料也會納入社會救助金專戶管理並定期公開徵信，落實專款專用及資訊透明。

民眾可至新竹縣政府社會處官網點選「社會救助金專戶」，或進入「新竹縣智慧福利躍升平台」，點選「新竹縣好客傳愛捐款平台」進行線上捐款；相關問題也可洽縣府社會處社會救助及社工科詢問。

新竹縣政府今天宣布「新竹縣好客傳愛捐款平台」正式上線，民眾透過手機、電腦即可線上捐款，並整合台灣Pay、超商、郵局、ATM等多元支付方式。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天宣布「新竹縣好客傳愛捐款平台」正式上線，民眾透過手機、電腦即可線上捐款，並整合台灣Pay、超商、郵局、ATM等多元支付方式。圖／新竹縣政府提供

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