張善政率里長參訪 為IC載板專區釋疑

桃園市政府在航空城產三專區第一期規畫四十公頃高階ＩＣ載板專區，市長張善政日前邀地方里長參訪科技展，但地方仍有顧慮；民進黨市長候選人黃世杰批「參訪解決不了高汙染」，市府則說十一月將帶里長參訪高階ＩＣ載板工廠，解釋科技已經進步。

桃園市長張善政廿一日邀大園區民眾參訪台灣電路板產業國際展覽會，現場與ＩＣ載板業者、環保設備廠商交流，介紹產業技術升級與汙染防制作為精進，但航空城地方促進會理事長、菓林里長陳錫達表示「參訪不代表同意設置專區」，無法幫政策背書。

陳錫達表示，參訪過程中，有業者詢問張善政產三專區是否能交給產業使用，張善政回覆「必須先取得地方里長同意」，此話令他印象深刻，但還是無法放心，市府必須讓居民清楚掌握產業內容、汙染防制方式與後續處理，並提供具體資訊，大家才有辦法認同。

陳錫達也說，市府先前提產專區「低汙染、低耗能、低用水、高附加價值」審查原則，若因整體產業環境改變而調整政策，應公開正式依據與最新標準。

黃世杰認為帶里長參訪解決不了高汙染問題，指航空城更適合開發ＡＩ科技產業，但張善政不僅違背對大園居民「三低一高」的開發承諾，在台北喊出ＡＩ園區的同時，沒替桃園人爭取產業發展機會，還附和台北，「張善政始終沒站在桃園人的角度思考事情，桃園人不會接受」。

市府表示，透過展覽交流與後續工廠參訪，希望讓地方更了解產業技術與環境保護作為，除了持續與居民溝通，市府也已規畫十一月帶地方民眾實地走訪ＩＣ載板工廠，讓居民更清楚工廠運作情形。