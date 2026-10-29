出席工程界後援會成立大會 張善政：上兆建設藍圖不能停

桃園市長張善政今日下午出席建設暨工程界後援會成立大會，現場逾200名建設相關專業人士出席力挺。張善政表示，桃園未來有上兆元的建設，藍圖在我們的心中非常篤定，希望這個建設藍圖，不能輕易地更改，並強調市府會持續與議會及各界合作，按照既定方向、步驟與方法推動桃園建設，讓桃園成為全台灣、乃至亞洲最先進的都市與產業發展基地。

張善政致詞時提到，他剛上任時桃園市內竟然沒有水保技師公會，當時有外縣市水保技師提醒，桃園擁有復興區山地及楊梅、龍潭丘陵地形，水土保持需求相當重要，因此上任後積極協助桃園水保技師、大地工程技師陸續成立公會。

張善政指出，桃園進行中的中央與地方公共工程總規模約7000億元，涵蓋航空城、鐵路地下化及捷運建設等，其中市府推動公共建設，如捷運橘線全長約35公里、經費約2000億元，已送交通部審查；學校新建、老舊校舍整建經費共達150億元。民間投資同樣可觀，航空城I基地、中壢體育園區、青埔原「亞矽創」基地重新招商等，公共工程加上民間投資，整體規模將突破上兆元。

張善政指出，未來隨著台積電進駐龍科、楊梅幼獅擴大二期，以及大潭AI算力園區等產業建設陸續推動，將為工程及建築產業帶來更多發展空間。他強調，桃園是工程與建築專業發揮所長的最佳城市，希望大家共同支持市府團隊，讓桃園持續朝全台灣、乃至亞洲最先進的都市與產業發展基地邁進。

張善政也感謝議長邱奕勝過去四年透過議會協調各政黨，讓市政得以順利推進。他表示，邱議長熟悉桃園地方建設需求，最早提醒市府應協助業者解決土方問題，市府隨即盤點航空城土方去化量能，未來只要妥善安排土方進場時程，就能因應桃園建設需求，無須依賴外縣市。