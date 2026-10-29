桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於今、昨兩日。圖：消防局提供

桃園捷運綠線第一階段通車邁入倒數階段，為確保營運後各站體及周邊區域的公共安全，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於今(29)、昨兩日，針對轄內G13南竹中正北站、G14蘆竹中正北站及G15水尾站等重要站體，辦理實地踏勘與搶救動線演練，期能透過事前深入瞭解站體構造與動線規劃，強化緊急應變機制，打造讓人安心的捷運乘車環境。

此次演練重點是模擬若發生火災或突發事故時，如何以最快速有效的方式。圖：消防局提供

捷運站體構造複雜且每日人潮流量龐大，一旦發生突發狀況，第一時間的疏散與搶救極具挑戰性，此次演練重點是模擬若發生火災或突發事故時，如何以最快速有效的方式，進行疏散引導與人員搜救，透過實地走訪，不僅能讓第一線救災人員通盤掌握站體動線與消防安全設備，更能大幅縮短災害發生時的應變反應時間，將災害影響降至最低，確保重要公共建設與市民生命財產安全。

第三大隊長吳家豪表示，捷運綠線為桃園重大建設，其公共安全不容許絲毫妥協，未來消防分隊與桃園捷運公司將持續保持密切溝通與橫向聯繫，定期舉辦聯合演練與橫向應變訓練，落實各項安全防護措施，為廣大市民朋友提供一個安全、平穩且值得信賴的搭乘環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃捷綠線通車前夕強化安全 蘆竹消防深入站體演練強化應變機制