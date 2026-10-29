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竹縣總圖書館試營運啟動 12/18正式開館
新竹縣立總圖書館今天啟動試營運，開放民眾入館閱讀及體驗多元設施，試營運至11月15日，期間暫不提供圖書外借服務，預計12月18日正式開館，屆時將全面開放借還書服務。
新竹縣政府文化局今天舉辦總圖書館公共藝術揭幕儀式，縣長楊文科表示，總圖以「森林中的圖書館」為設計理念，結合東興圳水文與自然地景，未來將串聯周邊文化據點，打造新竹縣文化核心。
文化局長朱淑敏告訴中央社記者，總圖定位為複合式圖書館，除閱讀空間外，還設有多功能展演廳、城市灶下教室、創客空間、電競室等，並導入自助借還書設備、電子書閱讀器及智慧導引服務。
她說，試營運期間規劃3D列印、模型塗裝、主題講座及夜宿圖書館等活動，報名名額已全數額滿，假日另有免報名的實境解謎活動，讓民眾體驗不同形式的閱讀與學習。
文化局表示，總圖停車場今天開放時間為下午2時至晚間9時，明天起至11月15日，每天上午8時至晚間9時開放，試營運期間提供免費停車，民眾出場前須至繳費機輸入車號辦理折抵。
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