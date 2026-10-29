苗栗執行「連鎖通路及量販業者稽查專案」 衛生局：查核7家全數合格

苗栗縣衛生局配合衛福部食品藥物管理署執行「連鎖通路及量販業者稽查專案」，針對縣內相關業者稽查及產品抽驗，項目包含防腐劑、甜味劑及食品微生物等項目，以確認產品衛生安全及業者食品良好衛生規範準則執行情形，經查核，抽驗的7家業者檢驗項目均合格。

苗栗縣政府衛生局指出，為保障民眾食品消費安全，衛生局配合衛生福利部食品藥物管理署執行115年度「連鎖通路及量販業者稽查專案」，針對縣內相關業者進行稽查及產品抽驗，檢驗項目包含防腐劑、甜味劑及食品微生物等，以確認產品衛生安全及業者食品良好衛生規範（GHP）準則執行情形。

本次共查核7家業者，抽驗產品涵蓋糖果、肉品、調味料及即食食品等品項，檢驗結果均合格，食品良好衛生規範（GHP）準則查核結果也全數符合規定。

衛生局長楊文志呼籲，連鎖通路及量販業者為民眾日常採購食品的重要管道，業者應持續落實食品進貨驗收、產品保存、環境清潔及衛生管理，並定期進行自主檢查，確保販售食品符合相關衛生法規；衛生局將持續辦理食品稽查及抽驗工作，督促業者落實自主管理，共同維護民眾食品安全。

衛生局也提醒民眾，選購食品時應注意包裝是否完整、食品標示及有效日期，並依產品標示妥善保存。如發現食品有異味、變質或其他疑慮，應避免食用，以維護自身健康。