平鎮龍慈路延伸至台66線通車 張善政：完善交通路網、提升通行效率

桃園市長張善政今（29）日上午前往平鎮區，出席「平鎮龍慈路延伸台66線道路完工通車典禮」。張善政表示，路線從平鎮區營德路向西南延伸，跨越新街溪及金陵路，銜接台66線快速道路平面路段，完成龍慈路全線串聯，進一步打通中壢、平鎮地區重要東西向交通動脈。

龍慈路延伸至台66線道路新闢工程於2024年3月開工，今年10月完工通車，總經費約14.8億元，其中工程經費約9.8億元、用地費約5億元，並獲內政部國土管理署補助2億7658萬元。

新工處指出，道路全長約1127公尺、寬約30公尺，沿線設置人行道及自行車道，並興建跨龍岡支線及跨新街溪橋梁各1座，另建置滯洪池、雨水箱涵、排水側溝、共同管線及131盞智慧路燈，提升道路通行、排水及防洪效能。工程並採用雨水花園、透水鋪面及溫拌瀝青等設計與工法，兼顧交通安全、景觀及環境永續。

張善政指出，市府目前積極推動全市道路建設，共計147件案件，總經費約434億元，已有86件工程完工，累計完成道路長度約28公里。除本次通車的龍慈路延伸工程外，也包括中壢區吉林路拓寬、機場捷運A7站區聯外道路、八德區延平路延伸（三期）及觀音區月桃路延伸等建設。市府將持續改善道路瓶頸，提升整體交通服務品質，回應市民通行需求。

新工處補充，配合地方公共設施需求，市府同步推動「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」，工程總經費約1億7235萬元，基地面積約4,356平方公尺，規劃興建陸軍體育館及龍恩市民活動中心兩棟建築，並設置汽車停車位16席、機車停車位15席。預計2027年上半年竣工。

其中，陸軍體育館為地上2層建築，設有綜合球場，可供羽球、籃球及排球等運動使用，並規畫桌球室；龍恩市民活動中心為地上1層建築，設有多功能活動室及研習室，提供地方多元活動空間。