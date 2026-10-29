快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

平鎮龍慈路延伸至台66線通車 張善政：完善交通路網、提升通行效率

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
平鎮龍慈路延伸至台66線道路新闢工程於2024年3月開工，今年10月完工通車，總經費約14.8億元。圖／桃園市政府提供
平鎮龍慈路延伸至台66線道路新闢工程於2024年3月開工，今年10月完工通車，總經費約14.8億元。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今（29）日上午前往平鎮區，出席「平鎮龍慈路延伸台66線道路完工通車典禮」。張善政表示，路線從平鎮區營德路向西南延伸，跨越新街溪及金陵路，銜接台66線快速道路平面路段，完成龍慈路全線串聯，進一步打通中壢、平鎮地區重要東西向交通動脈。

龍慈路延伸至台66線道路新闢工程於2024年3月開工，今年10月完工通車，總經費約14.8億元，其中工程經費約9.8億元、用地費約5億元，並獲內政部國土管理署補助2億7658萬元。

新工處指出，道路全長約1127公尺、寬約30公尺，沿線設置人行道及自行車道，並興建跨龍岡支線及跨新街溪橋梁各1座，另建置滯洪池、雨水箱涵、排水側溝、共同管線及131盞智慧路燈，提升道路通行、排水及防洪效能。工程並採用雨水花園、透水鋪面及溫拌瀝青等設計與工法，兼顧交通安全、景觀及環境永續。

張善政指出，市府目前積極推動全市道路建設，共計147件案件，總經費約434億元，已有86件工程完工，累計完成道路長度約28公里。除本次通車的龍慈路延伸工程外，也包括中壢區吉林路拓寬、機場捷運A7站區聯外道路、八德區延平路延伸（三期）及觀音區月桃路延伸等建設。市府將持續改善道路瓶頸，提升整體交通服務品質，回應市民通行需求。

新工處補充，配合地方公共設施需求，市府同步推動「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」，工程總經費約1億7235萬元，基地面積約4,356平方公尺，規劃興建陸軍體育館及龍恩市民活動中心兩棟建築，並設置汽車停車位16席、機車停車位15席。預計2027年上半年竣工。

其中，陸軍體育館為地上2層建築，設有綜合球場，可供羽球、籃球及排球等運動使用，並規畫桌球室；龍恩市民活動中心為地上1層建築，設有多功能活動室及研習室，提供地方多元活動空間。

平鎮龍慈路延伸至台66線道路新闢工程於2024年3月開工，今年10月完工通車，總經費約14.8億元。圖／桃園市政府提供
平鎮龍慈路延伸至台66線道路新闢工程於2024年3月開工，今年10月完工通車，總經費約14.8億元。圖／桃園市政府提供

張善政 平鎮 中壢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

告別清明塞車惡夢！ 台中烏日成功西路拓寬至15米通車時間曝光

國1北外環交流道匝道今通車下午開放 南科安南大受惠

大溪競選服務處成立 張善政：短中長期解決老城區觀光交通瓶頸

桃園圖書館埔頂分館暨親子館開幕 張善政：打造閱讀育兒共學空間

相關新聞

苗縣長候選人陳品安批縣府霸凌案調查涉吃案 鍾東錦：移請政風依法調查

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天於縣議會總質詢，公布縣政府勞動青年發展處長王浩中處理一件員工申訴霸凌案錄音檔，指控事涉縣長鍾東錦建議撤案，王浩中強調是勞資爭議調解，霸凌案目前調查中，縣長鍾東錦則回應，錄音檔直接在議會播放，傷害公務人員做事方法，至於王浩中移請政風依法調查。

苗栗執行「連鎖通路及量販業者稽查專案」 衛生局：查核7家全數合格

苗栗縣衛生局配合衛福部食品藥物管理署執行「連鎖通路及量販業者稽查專案」，針對縣內相關業者稽查及產品抽驗，項目包含防腐劑、甜味劑及食品微生物等項目，以確認產品衛生安全及業者食品良好衛生規範準則執行情形，經查核，抽驗的7家業者檢驗項目均合格。

平鎮龍慈路延伸至台66線通車 張善政：完善交通路網、提升通行效率

桃園市長張善政今（29）日上午前往平鎮區，出席「平鎮龍慈路延伸台66線道路完工通車典禮」。張善政表示，路線從平鎮區營德路向西南延伸，跨越新街溪及金陵路，銜接台66線快速道路平面路段，完成龍慈路全線串聯，進一步打通中壢、平鎮地區重要東西向交通動脈。

桃園圖書館埔頂分館暨親子館開幕 張善政：打造閱讀育兒共學空間

桃園市長張善政今前往大溪區，出席「桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館聯合開幕」。張善政表示，市府投入1億8630萬元、歷經兩年多興建的埔頂館舍，一樓為親子館，二、三樓為圖書館，整合幼兒遊戲、親子活動、閱讀及自修等服務。

新竹內天后宮31日迎大甲媽 市區遶境祈求平安

新竹市內天后宮31日將舉辦「2026丙午年竹塹媽祖文化節」，迎請大甲鎮瀾宮3尊媽祖及駕前5大團到訪，規劃約7.3公里的市...

「森林中圖書館」開箱！竹縣總圖今起試營運 12月18日開館

新竹縣立總圖書館今天舉辦公共藝術揭幕儀式，由縣長楊文科出席，在巴雀藝術與小事製作演出中，揭開「微物之詩」、「迎著風，迎向未來的天空」及「幾何編碼：WALL 1478」3件公共藝術作品。總圖同步展開試營運，推出閱讀、藝文、親子、科技及創客體驗等系列活動，邀請民眾搶先體驗，並將於12月18日正式開館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。