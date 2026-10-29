桃園圖書館埔頂分館暨親子館開幕 張善政：打造閱讀育兒共學空間

桃園市長張善政今前往大溪區，出席「桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館聯合開幕」。張善政表示，市府投入1億8630萬元、歷經兩年多興建的埔頂館舍，一樓為親子館，二、三樓為圖書館，整合幼兒遊戲、親子活動、閱讀及自修等服務。

市立圖書館表示，館舍為地上3層建築，總樓地板面積約2632平方公尺，以「向山、引水」為設計理念，融入大溪河階地形、木藝文化與自然景觀。

一樓為桃園第26處、大溪第2處親子館，提供0至6歲幼兒及照顧者共玩空間、育兒資源與哺集乳室；二、三樓圖書館可容納約3萬6000冊藏書，設有親子閱覽區、一般閱覽室、研習教室及93席自修座位，並導入RFID智慧系統，提升借還書便利性。

張善政指出，桃園各圖書館分館皆具特色，除總圖已成為全台指標性的文化地標外，各分館亦依據在地需求打造多元的空間體驗與服務。埔頂分館串聯鄰近原住民特色公園與人本通行環境，全面照顧全齡層的使用需求。

張善政表示，大溪區各項重大建設正穩健向前推進，包括大溪首座社會住宅及市立醫院大溪分院，皆將陸續動工。市府將持續健全居住、醫療與文教等公共設施網絡，全力為大溪鄉親打造更宜居、完善的生活環境。