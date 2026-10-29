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桃園圖書館埔頂分館暨親子館開幕 張善政：打造閱讀育兒共學空間

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館歷經兩年多興建終於完工啟用。圖／桃園市政府提供
桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館歷經兩年多興建終於完工啟用。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今前往大溪區，出席「桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館聯合開幕」。張善政表示，市府投入1億8630萬元、歷經兩年多興建的埔頂館舍，一樓為親子館，二、三樓為圖書館，整合幼兒遊戲、親子活動、閱讀及自修等服務。

市立圖書館表示，館舍為地上3層建築，總樓地板面積約2632平方公尺，以「向山、引水」為設計理念，融入大溪河階地形、木藝文化與自然景觀。

一樓為桃園第26處、大溪第2處親子館，提供0至6歲幼兒及照顧者共玩空間、育兒資源與哺集乳室；二、三樓圖書館可容納約3萬6000冊藏書，設有親子閱覽區、一般閱覽室、研習教室及93席自修座位，並導入RFID智慧系統，提升借還書便利性。

張善政指出，桃園各圖書館分館皆具特色，除總圖已成為全台指標性的文化地標外，各分館亦依據在地需求打造多元的空間體驗與服務。埔頂分館串聯鄰近原住民特色公園與人本通行環境，全面照顧全齡層的使用需求。

張善政表示，大溪區各項重大建設正穩健向前推進，包括大溪首座社會住宅及市立醫院大溪分院，皆將陸續動工。市府將持續健全居住、醫療與文教等公共設施網絡，全力為大溪鄉親打造更宜居、完善的生活環境。

桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館歷經兩年多興建終於完工啟用。圖／桃園市政府提供
桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館歷經兩年多興建終於完工啟用。圖／桃園市政府提供

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