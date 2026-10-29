為強化消防人員山域搜索及救援能力，桃園市消防局特搜大隊於10月27、28日辦理山域搜索訓練。圖：消防局提供

因應近年民眾從事登山、健行及戶外活動日益增加，山域事故救援案件亦隨之受到重視。為強化消防人員山域搜索及救援能力，桃園市消防局特搜大隊於10月27、28日辦理山域搜索訓練，課程內容結合理論與實務情境演練，針對「資訊收集與熱區判定」、「地圖判別與路線規劃、導航APP運用」以及「山域輕量化個人行徑、系統架設及救援」等項目進行訓練，提升搜救人員在複雜山域環境下的判斷、行進、搜索及救援能力。

透過訓練提升搜救人員在複雜山域環境下的判斷、行進、搜索及救援能力。圖：消防局提供

特搜大隊表示，此次訓練首先以情境演練－資訊收集及熱區判定為主軸，模擬山域民眾失聯或受困案件，讓參訓人員從報案資訊、失聯者基本資料、最後已知位置、行進方向及可能活動範圍等資訊進行研判，建立完整的案件資訊架構，並依據地形、路線及人員特性分析可能搜索區域，劃定搜索熱區，作為後續兵力部署及搜索行動的重要依據。

透過持續性的訓練與情境模擬，提升搜索效率並降低救援過程中的風險。圖：消防局提供

此外，訓練亦安排山域輕量化個人行徑、系統架設及救援課程，著重搜救人員在山域環境中的安全行進及救援技術。參訓人員學習如何在攜帶必要裝備的前提下進行輕量化行進，降低長距離山域搜索所造成的體力負荷；並透過繩索系統架設及救援情境演練，熟悉在陡坡、峭壁或特殊地形中的人員通行、固定、下降及救援操作，提升團隊協同及現場處置能力。

特搜大隊表示，山域救援具有地形複雜、範圍廣大、通訊及交通條件受限等特性，搜救人員除了必須具備專業救援技能，更需要具備正確的資訊研判、地圖判讀、導航及路線規劃能力，透過持續性的訓練與情境模擬，提升搜索效率並降低救援過程中的風險。

特搜大隊也提醒民眾，登山先規劃、安全有保障。出發前掌握天候、評估體能、備妥裝備，並告知親友行程；登山不逞強、迷途不亂闖，遇有危險立即撥打119求助，做好萬全準備，才能快樂登山、平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：登山、健行戶外活動夯 桃園特搜大隊連辦2天山域救援訓練