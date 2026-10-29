快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

登山、健行戶外活動夯 桃園特搜大隊連辦2天山域救援訓練

桃園電子報／ 桃園電子報

s 21479449 0 result
為強化消防人員山域搜索及救援能力，桃園市消防局特搜大隊於10月27、28日辦理山域搜索訓練。圖：消防局提供

因應近年民眾從事登山、健行及戶外活動日益增加，山域事故救援案件亦隨之受到重視。為強化消防人員山域搜索及救援能力，桃園市消防局特搜大隊於10月27、28日辦理山域搜索訓練，課程內容結合理論與實務情境演練，針對「資訊收集與熱區判定」、「地圖判別與路線規劃、導航APP運用」以及「山域輕量化個人行徑、系統架設及救援」等項目進行訓練，提升搜救人員在複雜山域環境下的判斷、行進、搜索及救援能力。

s 21479445 0 result
透過訓練提升搜救人員在複雜山域環境下的判斷、行進、搜索及救援能力。圖：消防局提供

特搜大隊表示，此次訓練首先以情境演練－資訊收集及熱區判定為主軸，模擬山域民眾失聯或受困案件，讓參訓人員從報案資訊、失聯者基本資料、最後已知位置、行進方向及可能活動範圍等資訊進行研判，建立完整的案件資訊架構，並依據地形、路線及人員特性分析可能搜索區域，劃定搜索熱區，作為後續兵力部署及搜索行動的重要依據。

s 21479450 0 result
透過持續性的訓練與情境模擬，提升搜索效率並降低救援過程中的風險。圖：消防局提供

此外，訓練亦安排山域輕量化個人行徑、系統架設及救援課程，著重搜救人員在山域環境中的安全行進及救援技術。參訓人員學習如何在攜帶必要裝備的前提下進行輕量化行進，降低長距離山域搜索所造成的體力負荷；並透過繩索系統架設及救援情境演練，熟悉在陡坡、峭壁或特殊地形中的人員通行、固定、下降及救援操作，提升團隊協同及現場處置能力。

特搜大隊表示，山域救援具有地形複雜、範圍廣大、通訊及交通條件受限等特性，搜救人員除了必須具備專業救援技能，更需要具備正確的資訊研判、地圖判讀、導航及路線規劃能力，透過持續性的訓練與情境模擬，提升搜索效率並降低救援過程中的風險。

特搜大隊也提醒民眾，登山先規劃、安全有保障。出發前掌握天候、評估體能、備妥裝備，並告知親友行程；登山不逞強、迷途不亂闖，遇有危險立即撥打119求助，做好萬全準備，才能快樂登山、平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：登山、健行戶外活動夯 桃園特搜大隊連辦2天山域救援訓練

健行 登山 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民代化身受困傷患！柴壽山叢林搜救實戰演練 繩索擔架救援畫面曝光

深入馬太鞍溪潰壩泥流重災區 屏東特搜5人獲頒行政院三等功績獎章

龍山寺再贈價值千萬電動油壓破壞器材 2015年迄今已捐新北消防7728萬

山峰消防深入移工宿舍宣導 結合多國語言降低溝通障礙

相關新聞

苗縣長候選人陳品安批縣府霸凌案調查涉吃案 鍾東錦：移請政風依法調查

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天於縣議會總質詢，公布縣政府勞動青年發展處長王浩中處理一件員工申訴霸凌案錄音檔，指控事涉縣長鍾東錦建議撤案，王浩中強調是勞資爭議調解，霸凌案目前調查中，縣長鍾東錦則回應，錄音檔直接在議會播放，傷害公務人員做事方法，至於王浩中移請政風依法調查。

苗栗執行「連鎖通路及量販業者稽查專案」 衛生局：查核7家全數合格

苗栗縣衛生局配合衛福部食品藥物管理署執行「連鎖通路及量販業者稽查專案」，針對縣內相關業者稽查及產品抽驗，項目包含防腐劑、甜味劑及食品微生物等項目，以確認產品衛生安全及業者食品良好衛生規範準則執行情形，經查核，抽驗的7家業者檢驗項目均合格。

平鎮龍慈路延伸至台66線通車 張善政：完善交通路網、提升通行效率

桃園市長張善政今（29）日上午前往平鎮區，出席「平鎮龍慈路延伸台66線道路完工通車典禮」。張善政表示，路線從平鎮區營德路向西南延伸，跨越新街溪及金陵路，銜接台66線快速道路平面路段，完成龍慈路全線串聯，進一步打通中壢、平鎮地區重要東西向交通動脈。

桃園圖書館埔頂分館暨親子館開幕 張善政：打造閱讀育兒共學空間

桃園市長張善政今前往大溪區，出席「桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館聯合開幕」。張善政表示，市府投入1億8630萬元、歷經兩年多興建的埔頂館舍，一樓為親子館，二、三樓為圖書館，整合幼兒遊戲、親子活動、閱讀及自修等服務。

新竹內天后宮31日迎大甲媽 市區遶境祈求平安

新竹市內天后宮31日將舉辦「2026丙午年竹塹媽祖文化節」，迎請大甲鎮瀾宮3尊媽祖及駕前5大團到訪，規劃約7.3公里的市...

「森林中圖書館」開箱！竹縣總圖今起試營運 12月18日開館

新竹縣立總圖書館今天舉辦公共藝術揭幕儀式，由縣長楊文科出席，在巴雀藝術與小事製作演出中，揭開「微物之詩」、「迎著風，迎向未來的天空」及「幾何編碼：WALL 1478」3件公共藝術作品。總圖同步展開試營運，推出閱讀、藝文、親子、科技及創客體驗等系列活動，邀請民眾搶先體驗，並將於12月18日正式開館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。