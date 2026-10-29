快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣長候選人陳品安批縣府霸凌案調查涉吃案 鍾東錦：移請政風依法調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天受訪時，回應縣長選舉對手陳品安縣政質詢問題。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天受訪時，回應縣長選舉對手陳品安縣政質詢問題。記者范榮達／攝影

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天於縣議會總質詢，公布縣政府勞動青年發展處長王浩中處理一件員工申訴霸凌案錄音檔，指控事涉縣長鍾東錦建議撤案，王浩中強調是勞資爭議調解，霸凌案目前調查中，縣長鍾東錦則回應，錄音檔直接在議會播放，傷害公務人員做事方法，至於王浩中移請政風依法調查。

陳品安今天縣政總質詢火力全開，播放一段王浩中對話的錄音檔，陳品安指出，縣府一名科長被控不給下屬特休假，因此啟動職場霸凌案調查，王浩中卻建議當事人撤案，否則會處罰到縣長，科長部分會提報公務人員考績處理，可能申誡、記過，王浩中身為主管機關，對於勞基法保障的特休假，涉及霸凌案調查，竟然是帶頭吃案，王浩中要道歉。

王浩中答詢表示霸凌案還在調查中，並沒有終止，他當時基於勞資爭議調解，提出的建議，並非縣長授意；而鍾東錦受訪時回應，強調將王浩中移請政風處調查，不過，他認為陳品安公布錄音檔不適當，傷害公務人員做事方法，以後跟部屬談話，都要提防錄音，也破壞人際信任關係。

另，陳品安質疑10月23日薔琵颱風來襲，縣府根據氣象預報風雨宣布停班停課，卻有雙重標準，勞青處同樣在苗栗市舉辦勞工退休制度及法令明會延期，但山釀青春演唱會卻照常舉辦，難道沒有備案嗎？演唱會有必要性，讓觀眾及工作人員冒著危險。

鍾東錦表示，颱風假辦演唱會，勞青處有跟他討論，現在氣象預測精準，當時海邊及山區風力都超過標準，剛好苗中一帶比較OK，勞青處決定照常，他沒有反對，認為沒有對或錯，因此新增網路直播，呼籲住在山上或海邊民眾不要來，希望鄉親就近來，並注意安全，如果延期藝人檔期不好安排，原班人馬做不到，演唱會照常舉辦引發論戰，他也有責任，天佑苗栗，演唱會順利圓滿，不過，他認為有檢討必要，以後辦任何活動，有備案會更好。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天縣議會總質詢，火力全開批縣府勞工青年發展處。記者范榮達／攝影
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天縣議會總質詢，火力全開批縣府勞工青年發展處。記者范榮達／攝影

鍾東錦 陳品安 霸凌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

即刻拔官返台 駐日內瓦總領事李冠德職場霸凌降調條約司

駐日內瓦總領事涉霸凌 拔官調職

金城國中代理教師猝逝延燒　議員追問事前有無異常、籲設求助管道

退輔會：3年成立34起霸凌、性平案件

相關新聞

苗縣長候選人陳品安批縣府霸凌案調查涉吃案 鍾東錦：移請政風依法調查

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天於縣議會總質詢，公布縣政府勞動青年發展處長王浩中處理一件員工申訴霸凌案錄音檔，指控事涉縣長鍾東錦建議撤案，王浩中強調是勞資爭議調解，霸凌案目前調查中，縣長鍾東錦則回應，錄音檔直接在議會播放，傷害公務人員做事方法，至於王浩中移請政風依法調查。

桃園圖書館埔頂分館暨親子館開幕　張善政：打造閱讀育兒共學空間

桃園市長張善政今前往大溪區，出席「桃園市立圖書館埔頂分館暨大溪埔頂親子館聯合開幕」。張善政表示，市府投入1億8630萬元、歷經兩年多興建的埔頂館舍，一樓為親子館，二、三樓為圖書館，整合幼兒遊戲、親子活動、閱讀及自修等服務。

新竹內天后宮31日迎大甲媽 市區遶境祈求平安

新竹市內天后宮31日將舉辦「2026丙午年竹塹媽祖文化節」，迎請大甲鎮瀾宮3尊媽祖及駕前5大團到訪，規劃約7.3公里的市...

「森林中圖書館」開箱！竹縣總圖今起試營運 12月18日開館

新竹縣立總圖書館今天舉辦公共藝術揭幕儀式，由縣長楊文科出席，在巴雀藝術與小事製作演出中，揭開「微物之詩」、「迎著風，迎向未來的天空」及「幾何編碼：WALL 1478」3件公共藝術作品。總圖同步展開試營運，推出閱讀、藝文、親子、科技及創客體驗等系列活動，邀請民眾搶先體驗，並將於12月18日正式開館。

宅家8年喊「想工作」 身障青年小毅挑戰物流、領首薪主動幫家修屋頂

為協助身心障礙者進入職場、穩定就業，伊甸桃園加恩服務中心承接桃園市政府委託，提供身心障礙者支持性就業服務，依照服務對象的能力與需求，陪伴他們從認識自身工作能力、尋找合適職缺，也成功讓輕度智能障礙的小毅順利找到工作，適應職場生活。

台中公車性騷擾疑雲！女學生通報司機 男裝女嗆「身上有槍」遭法辦

台中有網友爆料，昨天霧峰往台中火車站的公車上，發生一名女學生喊遭性騷擾，涉案男子裝扮女子自稱「身上有槍」，經女學生與見義勇為乘客通報司機後報警，警方查出涉案為54歲陸女，詢後依妨害秩序罪及性騷擾防治法等法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。