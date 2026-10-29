苗縣長候選人陳品安批縣府霸凌案調查涉吃案 鍾東錦：移請政風依法調查

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天於縣議會總質詢，公布縣政府勞動青年發展處長王浩中處理一件員工申訴霸凌案錄音檔，指控事涉縣長鍾東錦建議撤案，王浩中強調是勞資爭議調解，霸凌案目前調查中，縣長鍾東錦則回應，錄音檔直接在議會播放，傷害公務人員做事方法，至於王浩中移請政風依法調查。

陳品安今天縣政總質詢火力全開，播放一段王浩中對話的錄音檔，陳品安指出，縣府一名科長被控不給下屬特休假，因此啟動職場霸凌案調查，王浩中卻建議當事人撤案，否則會處罰到縣長，科長部分會提報公務人員考績處理，可能申誡、記過，王浩中身為主管機關，對於勞基法保障的特休假，涉及霸凌案調查，竟然是帶頭吃案，王浩中要道歉。

王浩中答詢表示霸凌案還在調查中，並沒有終止，他當時基於勞資爭議調解，提出的建議，並非縣長授意；而鍾東錦受訪時回應，強調將王浩中移請政風處調查，不過，他認為陳品安公布錄音檔不適當，傷害公務人員做事方法，以後跟部屬談話，都要提防錄音，也破壞人際信任關係。

另，陳品安質疑10月23日薔琵颱風來襲，縣府根據氣象預報風雨宣布停班停課，卻有雙重標準，勞青處同樣在苗栗市舉辦勞工退休制度及法令明會延期，但山釀青春演唱會卻照常舉辦，難道沒有備案嗎？演唱會有必要性，讓觀眾及工作人員冒著危險。

鍾東錦表示，颱風假辦演唱會，勞青處有跟他討論，現在氣象預測精準，當時海邊及山區風力都超過標準，剛好苗中一帶比較OK，勞青處決定照常，他沒有反對，認為沒有對或錯，因此新增網路直播，呼籲住在山上或海邊民眾不要來，希望鄉親就近來，並注意安全，如果延期藝人檔期不好安排，原班人馬做不到，演唱會照常舉辦引發論戰，他也有責任，天佑苗栗，演唱會順利圓滿，不過，他認為有檢討必要，以後辦任何活動，有備案會更好。