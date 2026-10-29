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新竹內天后宮31日迎大甲媽 市區遶境祈求平安

中央社／ 新竹市29日電

新竹市內天后宮31日將舉辦「2026丙午年竹塹媽祖文化節」，迎請大甲鎮瀾宮3尊媽祖及駕前5大團到訪，規劃約7.3公里的市區遶境，串聯歷史宮廟、古城門及傳統街區。

新竹內天后宮董事長林振森今天向中央社記者表示，此次活動以「風城慈舟行腳賜福」為主題，迎請台中大甲鎮瀾宮正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖蒞臨贊境，預計31日下午1時從內天后宮鳴炮起駕，透過媽祖遶境與傳統藝陣，展現竹塹地方信仰文化。

林振森表示，活動另一特色是大甲鎮瀾宮駕前5大團共同參與，包括福德彌勒團、彌勒團、太子團、神童團及莊儀團。其中，莊儀團以媽祖護衛神將千里眼、順風耳為代表，神童團則有招財、進寶神將，展現不同的宗教象徵與傳統藝陣特色。

林振森指出，遶境隊伍將從內天后宮出發，行經天公壇、北極殿、鄭氏家廟、進士第、長和宮、北門拱辰門、新竹都城隍廟、東寧宮、關帝廟、元亨宮、南門歌薰門、大遠百、西門挹爽門及集福宮，最後返回內天后宮，全程約7.3公里。

林振森說，此次遶境串聯多處歷史宮廟、古城門與傳統街區，不僅延續媽祖信仰及跨地域宮廟交流，也讓民眾透過宗教活動認識竹塹城歷史與民俗文化。

林振森表示，歡迎各地信眾31日參與遶境祈福，體驗「一脈媽祖情、兩地香火緣」的文化傳承，並提醒民眾留意遶境路線及交通管制公告，配合現場人員疏導，維護活動安全。

遶境 天后宮 大甲媽

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