「森林中圖書館」開箱！竹縣總圖今起試營運 12月18日開館

新竹縣立總圖書館今天舉辦公共藝術揭幕儀式，由縣長楊文科出席，在巴雀藝術與小事製作演出中，揭開「微物之詩」、「迎著風，迎向未來的天空」及「幾何編碼：WALL 1478」3件公共藝術作品。總圖同步展開試營運，推出閱讀、藝文、親子、科技及創客體驗等系列活動，邀請民眾搶先體驗，並將於12月18日正式開館。

楊文科表示，總圖以「森林中的圖書館」為設計理念，結合東興圳水文與周邊自然地景，打造兼具閱讀、藝術與生活美學的公共空間。圖書館不只是收藏書籍的地方，也是文化與知識交流的重要據點，期盼成為縣民經常造訪的生活空間，讓閱讀與藝術融入日常。

文化局長朱淑敏表示，公共藝術以「共生語言」為主題，結合科技媒材與在地文化，展現藝術與閱讀環境的對話。王仲堃創作的「迎著風，迎向未來的天空」，以風與光影營造感官體驗；何理互動的「微物之詩」運用動力裝置融入在地文化元素；陳為榛的「幾何編碼：WALL 1478」則結合磁磚與數位視覺語彙，呈現數位時代閱讀經驗的轉變。3件作品分別設於入口、中庭及挑高牆面，讓藝術與建築相互呼應。

朱淑敏指出，總圖採「複合式圖書館」規畫，除多元閱讀區，也設有多功能展演廳、城市灶下教室、創客空間、電競室及Gaming & AI Hub，並導入自助借還書設備、電子書閱讀器及智慧導引服務，滿足不同年齡層的學習與休閒需求。

總圖試營運自10月29日至11月15日，規畫模型塗裝、手作地毯、3D列印等創客體驗、主題講座及夜宿活動。部分熱門場次已額滿，假日另推出免報名實境解謎「開箱總圖！讀行者出發」，民眾可直接到館闖關，完成任務還有機會獲得限量好禮。

文化局邀請民眾走進總圖，體驗閱讀、藝術與科技交織的多元空間。活動詳情及最新報名資訊，可至「新竹縣立總圖書館」臉書粉絲專頁及「新竹縣政府文化局藝文活動資訊網」查詢。

總圖內有懶人沙發，讓民眾可在此休憩閱讀，享受悠閒的閱讀時光。記者郭政芬／攝影

總圖也於今日同步展開試營運，推出結合閱讀、藝文、親子、科技及創客體驗的系列活動，邀請民眾搶先走進這座嶄新的文化場域。記者郭政芬／攝影

館內亦導入自助借還書設備、電子書閱讀器及智慧導引等服務，提供更加便利的閱讀體驗。記者郭政芬／攝影

配合10月29日至11月15日試營運，特別規畫多元系列活動，包括模型塗裝、手作地毯、3D列印等「Maker實驗系列」、漫畫家與跨界講者分享的主題講座。記者郭政芬／攝影

總圖以「複合式圖書館」為規畫概念，除了多元閱讀分區，也設有多功能展演廳、城市灶下教室、創客空間、電競室及Gaming & AI Hub等特色場域。記者郭政芬／攝影

新竹縣立總圖書館今天舉辦公共藝術揭幕儀式，由新竹縣長楊文科出席，並在表演中正式揭開公共藝術作品的面貌。記者郭政芬／攝影

作品分別設置於中庭、入口及挑高牆面，透過藝術與建築空間的相互呼應，展現總圖獨特的人文美學。記者郭政芬／攝影