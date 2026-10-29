宅家8年喊「想工作」 身障青年小毅挑戰物流、領首薪主動幫家修屋頂

為協助身心障礙者進入職場、穩定就業，伊甸桃園加恩服務中心承接桃園市政府委託，提供身心障礙者支持性就業服務，依照服務對象的能力與需求，陪伴他們從認識自身工作能力、尋找合適職缺，也成功讓輕度智能障礙的小毅順利找到工作，適應職場生活。

小毅一家五口皆為身心障礙者，家中主要仰賴媽媽做臨時工，以及聽障舅舅撿拾回收物維持生活。小毅國中畢業後，有長達8年的時間都待在家中，每天不是滑手機，就是看電視。一次家庭訪視時，他向社工說：「在家好無聊，我想要工作」，後續在就服員陪伴下，小毅經過工作能力評估與職務媒合，開始挑戰物流公司的理貨工作。

伊甸就服員余達城帶著小毅從學習使用地圖確認路線、查詢公車班次，到練習安排出門時間，短短兩周，小毅已能自行搭公車往返住家與工作地點。進入職場後，在就服員的陪伴及同事的關心照顧下，他漸漸熟悉搬運、分類及確認貨物標籤等工作內容，如今已穩定就業超過一年。

放假時，小毅會自己搭火車找朋友，生活圈不再只停留在家裡。領到第一份薪水後，小毅想到家中漏水已久的屋頂，擔心家人因此受寒，便主動拿出薪水協助修繕。

余達城提到，進入職場後，伊甸持續陪伴他熟悉工作流程，例如搬運貨物時，提醒要蹲下身子拿取箱子，避免長期彎腰造成腰部負擔；理貨時則要留意將標籤朝外，方便後續同事掃描。透過反覆示範與提醒，改善初期不熟悉、記不住的情形，慢慢熟悉並獨立完成工作。

資深就業服務員張育智也分享，物流廠區有20多個堆貨板區，但小毅因為近視，常看不清楚貨區數字，會發生貨物放錯位置的情況，不僅如此，平時等公車、填寫資料時也常看不清楚，影響生活與工作。經建議配戴眼鏡後，工作出錯的情況明顯減少，也藉此提醒小毅要照顧好自己，才能更從容面對生活與工作。

伊甸基金會桃園加恩服務中心主任張雅琴表示，每位身心障礙者的能力與需求不同，有些人需要職缺媒合，有些人則需要更多時間練習與引導，才能適應工作環境、穩定就業。