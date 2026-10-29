台中公車性騷擾疑雲！女學生通報司機 男裝女嗆「身上有槍」遭法辦

台中有網友爆料，昨天霧峰往台中火車站的公車上，發生一名女學生喊遭性騷擾，涉案男子裝扮女子自稱「身上有槍」，經女學生與見義勇為乘客通報司機後報警，警方查出涉案為54歲陸女，詢後依妨害秩序罪及性騷擾防治法等法辦。

霧峰分局大里分駐所所長黃思融說明，警方在昨天下午4時許，接獲110報案稱有民眾在公車上騷擾女乘客，警方獲報後立即到場查處。

黃思融表示，經了解，該名行為人搭乘客運期間，有對其他乘客觸摸身體，且自稱身上有槍等語，全案詢後依刑法妨害秩序罪及違反性騷擾防治法等，分別移請台中地檢署偵辦及台中市社會局卓處。

警方呼籲，民眾遇有可疑人事物，請立即撥打110報案電話，以保障自身生命財產安全。