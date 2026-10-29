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桃園市府抽查萬聖節變裝道具 連製造商名稱都沒有、不合格率高達33%

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026桃園萬聖城正在桃園藝文園區舉行，各式各樣妝扮出籠，但市府抽查市售變裝道具，竟有3成3不合格。記者陳俊智／攝影
2026桃園萬聖城正在桃園藝文園區舉行，各式各樣妝扮出籠，但市府抽查市售變裝道具，竟有3成3不合格。記者陳俊智／攝影

萬聖節將至，各式各樣妝扮出籠，但桃園市政府抽查193件市售道具，竟有64件不合格，不合格率高達3成3。經發局表示，已要求業者限期改善，再犯將裁處2萬元以上罰鍰。

2026桃園萬聖城系列活動正在桃園藝文園區舉行，周末常見變裝民眾聚集互換糖果及交流，但經發局近期抽查轄內生活百貨、文具行及玩具零售商，193件變裝服飾、面具、糖果提籃及派對裝飾品有64件不合格，違規比例相當高，最常見的缺失就是沒有製造商名稱、地址及電話等資訊，甚至「裸裝」沒有任何資訊。

經發局表示，已要求供應商改善，若後續複查仍未符合規範，將依「商品標示法」處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，商品強制下架。另呼籲民眾別買來路不明的商品，以免品質不良或發生爭議求償無門。

萬聖節 桃園

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