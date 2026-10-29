竹北文化公園華麗轉生！國際火舞團周六「寶島烈焰」震撼開箱

新竹縣竹北市文化公園歷經近3個月改善工程，將於10月31日重新啟用，並結合「2026竹北萬聖舞動嘉年華」盛大開箱，邀來曾入圍「法國達人秀」總決賽的「即將成真火舞團」演出「寶島烈焰」，另有變裝踩街、萬聖遊樂園及「搖滾爺奶」等活動。

竹北市公所表示，繼日前完成縣政九路翰林橋改善及照明工程後，一旁的文化公園也歷經近3個月改善，將於10月31日以全新面貌重新啟用，盼透過公共空間改善，串聯周邊環境及夜間景觀。

竹北市長鄭朝方表示，文化公園位於縣政核心，也是光明美食商圈重要公共空間，但隨著使用時間增加，園內迴廊及廣場地坪陸續破損，尤其圓形舞台旁3個大型出風口，不僅影響通行動線，視覺上也較為突兀。過去不少民代及市民反映，希望改善文化公園環境，因此公所重新規畫空間，並結合周邊翰林橋燈光，希望打造縣治地區夜間光帶走廊。

文化公園重新啟用當天，也將結合年度「竹北萬聖舞動嘉年華」，活動從下午2時持續至晚間9時。其中晚間6時邀請曾遠征國際舞台、入圍「法國達人秀」總決賽的「即將成真火舞團」，帶來招牌火舞劇碼「寶島烈焰」。

鄭朝方表示，即將成真火舞團曾赴海外演出，表演融合火舞、特技、戲劇及台灣在地文化意象，這次特別安排在文化公園重新啟用之際登場，希望透過火舞演出及公園夜間燈光，讓市民看見改善後公共空間不同的樣貌。

市公所指出，當天另規畫特色市集、萬聖遊樂園及變裝踩街大遊行，YOYO家族草莓姐姐、南瓜哥哥也將帶領親子唱跳；此外，還有「搖滾爺奶」登場演出，以跨世代方式參與萬聖節活動。

鄭朝方邀請大小朋友10月31日下午2時至晚間9時換上萬聖裝扮前往文化公園，在參與嘉年華活動之餘，也一同見證文化公園改善後重新啟用。

竹北市公所表示，繼日前完成縣政九路翰林橋改善及照明工程後，一旁的文化公園也歷經近3個月改善，將於10月31日以全新面貌重新啟用。圖／竹北市公所提供

文化公園重新啟用當天，邀請曾遠征國際舞台、入圍「法國達人秀」總決賽的「即將成真火舞團」。圖／竹北市公所提供