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竹市十八尖山第二處停車場11月底起全面禁菸！違者最高可罰1萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
長高虹安宣布，11月30日起十八尖山第二處停車場（博愛街3巷2號）將全面禁菸。圖／新竹市府提供
長高虹安宣布，11月30日起十八尖山第二處停車場（博愛街3巷2號）將全面禁菸。圖／新竹市府提供

新竹市長高虹安宣布，11月30日起「十八尖山第二處停車場（博愛街3巷2號）將全面禁菸」，提醒民眾共同遵守規定，違者將依菸害防制法第40條第2項規定，處2000元以上1萬元以下罰鍰。

高虹安表示，十八尖山是市民日常休閒、運動及親近自然的重要場域，也是新竹市全面禁止吸菸場所，為保障民眾於戶外公共空間的健康權益，十八尖山第二處停車場也公告為全面禁菸場所，藉此強化全市公共場所無菸環境，協助市民遠離二手菸危害，提醒吸菸民眾遵守禁菸規定，尊重他人免於二手菸危害的健康權益，共同維護十八尖山優質、舒適的休閒環境，打造健康、安心的無菸城市。

衛生局說明，新竹市自2013年起持續推動無菸環境建置，依菸害防制法公告各類戶外禁菸場所，目前公告禁菸場所包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所、遠東巨城購物中心接駁車候車亭及中庭廣場、全市國中小及高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區、香山生態館前廣場及賞蟹步道、轉運站，以及今年初公告納入禁菸範圍的全市公車候車處等，已累計308處戶外禁菸場所。

衛生局提醒，近年電子煙透過網路及社群平台滲透青少年，可能釋出甲醛、乙醛及重金屬等有害物質，危害健康。現行菸害防制法已禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應及使用，也呼籲有吸菸習慣的民眾勇敢踏出戒菸第一步，可善用全市3區衛生所及42家二代戒菸合約醫療院所提供的專業戒菸服務，或撥打免費戒菸專線「0800-636363」，由專業人員陪伴民眾循序戒除菸癮。

衛生局說明，新竹市自2013年起持續推動無菸環境建置，依菸害防制法公告各類戶外禁菸場所，目前公告禁菸場所包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所等處。圖／新竹市府提供
衛生局說明，新竹市自2013年起持續推動無菸環境建置，依菸害防制法公告各類戶外禁菸場所，目前公告禁菸場所包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所等處。圖／新竹市府提供

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十八尖山 禁菸 停車場

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