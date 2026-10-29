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桃園航空城規劃高階IC載板專區 張善政率里長參訪電路板展釋疑
桃園航空城產三專區第一期規劃約40公頃高階IC載板專區，桃園市府盼帶動產業升級，打造下一座「護國神山」；地方則關注環境影響及汙染防制，要求市府提出具體數據與明確標準，市長張善政為此邀當地里長參訪電路板展，預計下月走訪IC載板工廠。
為增進地方了解，桃園市長張善政本月21日率隊，邀請大園區在地里長與里民前往台灣電路板產業國際展覽會，與IC載板業者及環保設備廠商交流，實際認識產業技術與汙染防制做法，市府已規劃11月再安排實地走訪IC載板工廠，讓居民更清楚工廠運作情形。
航空城地方促進會理事長、菓林里長陳錫達指出，安排參訪是為了進一步認識產業與防制措施，但這不代表地方已同意設置專區。他強調里長不會為政策背書，市府必須讓居民清楚掌握產業內容、汙染防制方式與後續處理，並提供具體資訊，才能爭取基層認同。
參訪過程中，有業者當面向市長詢問產三專區是否能交給產業使用，張善政回應必須先取得地方里長同意，這番話讓陳錫達印象深刻。
此外，市府先前提出「低汙染、低耗能、低用水、高附加價值」的「3低1高」審查原則，若因整體產業環境改變而調整政策，市府應公開正式依據與最新標準，讓地方有所依循。
市府表示，透過展覽交流與後續工廠參訪，希望讓地方更了解產業技術與環境保護作為，持續與居民溝通。
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