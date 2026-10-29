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桃捷橘線報告 拚月底送中央

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬／連線報導

桃園、新竹力拚軌道建設。桃園市長張善政昨表示，預計本月底前將捷運橘線的可行性研究報告送進中央，報告也涵蓋龍科支線，迎合台積電進駐龍科的交通需求；新竹縣長楊文科昨也在議會總質詢說明大新竹輕軌進度，目標紅藍線整合可行性研究報告明年底提報中央。

張善政指出，桃捷橘線從二○二四年起規畫，原本只從龜山通往平鎮，後續整合了平鎮到龍潭的捷運規畫後，路線將串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮和龍潭六個行政區，主線加上龍科支線全長達卅四公里，是桃園最長的捷運路線，沿途設卅六座車站，服務範圍涵蓋桃園八成以上人口。

張善政說，橘線優先從平鎮龍潭段開工，主因捷運機廠會在此段，且配合龍科開發，台積電進駐等交通需求，後續會積極爭取行政院盡速核定。

另，新竹縣、市政府近年攜手推動大新竹輕軌，進度與規畫同樣受到關注。民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹昨在議會質詢，提到縣政二路至環北路往台元科技園區車流壅塞，雨天甚至塞車半小時至一小時，盼透過紫線改善交通。她呼籲楊文科在任期內完成規畫，讓新縣長上任後能爭取中央核定。

楊文科答詢，在他的任期內，縣府、新竹市府及竹科同業公會三方已簽署合作備忘錄，共同推動紅線與藍線路網，並獲得交通部補助兩千一百萬元，地方自籌款由縣市共同分擔。目前由竹市府主導辦理紅藍線整合可行性研究報告，預計明年底提報中央。

至於紫線是否經過台元園區及中正國小，楊文科說，縣府在整體路網規畫時已納入，但紫線屬中遠期規畫，尚未啟動可行性研究。大新竹大眾運輸從規畫設計到施工、完工，粗估至少要十六年。

桃捷 中央 張善政

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