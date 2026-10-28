史上最萌大型浪浪？新竹縣動保所首見梅花鹿 無人認領就送養

颱風過後竟撿到梅花鹿！新竹縣關西鎮東安橋附近有民眾發現一隻落單公梅花鹿，通報後由新竹縣動物保護防疫所安置，這隻梅花鹿約1歲、重達40公斤，動保所公告尋找原飼主，若遲遲無人認領，11月4日上午將開放民眾認養，若人數太多就抽籤決定誰能帶牠回家。

新竹縣動物保護教育園區今天在臉書貼出「梅花鹿找主人」，指出這隻公梅花鹿10月25日在關西鎮東安橋拾獲，目前暫時安置於園區。若為原飼主，可攜帶身分證及相關證明文件前往認領。

新竹縣動物保護防疫所長何志豐表示，這隻梅花鹿大約1歲左右、體重40多公斤，目前頭上的角還沒有分岔，颱風期間有民眾在關西一帶發現牠出沒，最後由動保所接手安置，不過至今仍未等到原飼主現身。

動保所因此決定，若持續無人認領，將於11月4日上午10時正式開放認養；若當天有多名民眾想要認養，則採抽籤方式決定。認養人須年滿18歲，並攜帶可安全運輸梅花鹿的籠具及車輛，未符合資格者不允許認養。

梅花鹿體型不小，又不像一般犬貓，消息曝光後也讓民眾好奇「梅花鹿真的可以養嗎？」何志豐表示，答案是可以的，梅花鹿並非保育類動物，目前也未被農業部公告禁止飼養，因此一般民眾飼養並不需要特殊證照，這次認養也沒有要求認養人必須接受特別訓練，只要年滿18歲並符合認養及運輸條件即可。

不過並非所有看似可以當特殊寵物的動物都能自由飼養。何志豐舉例，台灣獼猴、浣熊及河口鱷等，就屬農業部公告禁止飼養的動物，禁止飼養名單也包括蝮蛇科、蝙蝠蛇科動物，公告前已飼養者另訂有登記備查及繁殖管理規定。

至於近年因六福村等動物園受到不少民眾喜愛的狐獴，何志豐表示，目前則可以飼養。動保所過去收容的特殊動物也不只這隻梅花鹿，還曾有民眾拾獲寵物王蛇送交安置，目前認養公告中也還有赫曼陸龜等待新主人。

動保所提醒，梅花鹿天性較敏感，容易受到外界環境影響而緊張，目前為維護動物福利、避免受到驚擾，暫時不開放民眾前往參觀。有意認養者仍應先衡量飼養環境及照護能力，並準備適合的運輸設備。