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史上最萌大型浪浪？新竹縣動保所首見梅花鹿 無人認領就送養

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣關西鎮東安橋附近有民眾發現一隻落單公梅花鹿，通報後由新竹縣動物保護防疫所安置。圖／動保所提供
新竹縣關西鎮東安橋附近有民眾發現一隻落單公梅花鹿，通報後由新竹縣動物保護防疫所安置。圖／動保所提供

颱風過後竟撿到梅花鹿新竹縣關西鎮東安橋附近有民眾發現一隻落單公梅花鹿，通報後由新竹縣動物保護防疫所安置，這隻梅花鹿約1歲、重達40公斤，動保所公告尋找原飼主，若遲遲無人認領，11月4日上午將開放民眾認養，若人數太多就抽籤決定誰能帶牠回家。

新竹縣動物保護教育園區今天在臉書貼出「梅花鹿找主人」，指出這隻公梅花鹿10月25日在關西鎮東安橋拾獲，目前暫時安置於園區。若為原飼主，可攜帶身分證及相關證明文件前往認領。

新竹縣動物保護防疫所長何志豐表示，這隻梅花鹿大約1歲左右、體重40多公斤，目前頭上的角還沒有分岔，颱風期間有民眾在關西一帶發現牠出沒，最後由動保所接手安置，不過至今仍未等到原飼主現身。

動保所因此決定，若持續無人認領，將於11月4日上午10時正式開放認養；若當天有多名民眾想要認養，則採抽籤方式決定。認養人須年滿18歲，並攜帶可安全運輸梅花鹿的籠具及車輛，未符合資格者不允許認養。

梅花鹿體型不小，又不像一般犬貓，消息曝光後也讓民眾好奇「梅花鹿真的可以養嗎？」何志豐表示，答案是可以的，梅花鹿並非保育類動物，目前也未被農業部公告禁止飼養，因此一般民眾飼養並不需要特殊證照，這次認養也沒有要求認養人必須接受特別訓練，只要年滿18歲並符合認養及運輸條件即可。

不過並非所有看似可以當特殊寵物的動物都能自由飼養。何志豐舉例，台灣獼猴、浣熊及河口鱷等，就屬農業部公告禁止飼養的動物，禁止飼養名單也包括蝮蛇科、蝙蝠蛇科動物，公告前已飼養者另訂有登記備查及繁殖管理規定。

至於近年因六福村等動物園受到不少民眾喜愛的狐獴，何志豐表示，目前則可以飼養。動保所過去收容的特殊動物也不只這隻梅花鹿，還曾有民眾拾獲寵物王蛇送交安置，目前認養公告中也還有赫曼陸龜等待新主人。

動保所提醒，梅花鹿天性較敏感，容易受到外界環境影響而緊張，目前為維護動物福利、避免受到驚擾，暫時不開放民眾前往參觀。有意認養者仍應先衡量飼養環境及照護能力，並準備適合的運輸設備。

新竹 梅花鹿

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