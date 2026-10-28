司馬庫斯告別孤島！獲中央2.6億重建二號橋 楊文科今率隊現地會勘

素有「上帝的部落」美譽的尖石鄉司馬庫斯部落，聯外交通命脈「司馬庫斯二號橋」於前年遭康芮颱風重創。新竹縣政府積極向中央爭取經費，今年7月獲行政院公共工程委員會核定約2.6億元重建經費。縣長楊文科今率縣府團隊，偕同立委徐欣瑩、縣議員劉建民、尖石鄉長曾國大及部落族人現地會勘，了解臨時便道維護情形，並掌握永久橋梁復建進度。

康芮颱風於2024年10月31日帶來強降雨，造成司馬庫斯二號橋嚴重斷裂、對外交通中斷。縣府隨即會同尖石鄉公所搶修，在部落族人協助下，於同年11月5日搶通人車便道，並於年底完成具安全通行功能的臨時便道。

為徹底改善部落交通，縣府在臨時便道施工期間同步評估重建方案，並於去年4月啟動可行性評估規劃，經現地勘查、水文地質分析及多次審查修正，在徐欣瑩及地方民代協助下，今年7月獲中央核定重建經費約2.6億元。

楊文科表示，縣府近3年已在當地投入約4億元搶修及復建經費，重建工程將興建全新預力梁橋，並施作引道擋土工程及上下游河道整流護岸設施，提升橋梁耐災能力，改善部落聯外交通安全。

楊文科感謝曾國大、劉建民及司馬庫斯部落馬賽頭目協助溝通，讓復建前期作業順利推進。他表示，臨時便道只能應急，盼透過永久橋梁重建，保障族人安全出入，也讓遊客更安心造訪司馬庫斯，帶動在地觀光發展。

縣府原住民族行政處指出，全案預計今年底完成設計監造招標並展開細部設計，後續送原住民族委員會審查，再辦理工程發包，預估工期約2年。縣府將持續掌握各階段進度，盡早完成司馬庫斯二號橋重建。

素有「上帝的部落」美譽的尖石鄉司馬庫斯部落，聯外交通命脈「司馬庫斯二號橋」於前年遭康芮颱風重創。圖／縣府提供