日本大和西高校師生訪竹市光復高中 體驗絹印等實作

新竹市私立光復高中今天接待日本神奈川縣立大和西高校等學校270名師生及隨行人員，安排珍珠奶茶製作、甲片彩繪及絹印等文化與技職體驗，促進2校學生交流。

光復高中今天舉行歡迎典禮，由校長李詩慶等人迎接日方師生，並與大和西高校副校長木村將弘交換紀念品。2校學生也帶來英語歌唱、啦啦隊、舞蹈及校歌演唱等表演。

李詩慶接受媒體聯訪表示，2校於民國112年締結姊妹校，今年安排37個文化主題攤位及5項實作體驗，包括珍珠奶茶製作、甲片彩繪、輕黏土創作、APP互動及創意絹印，讓日本學生親手製作作品帶回。

木村將弘接受媒體聯訪表示，修學旅行是學生畢業前的重要活動，感謝光復高中多年接待，讓學生不只是觀光旅遊，還能透過交流與學習，留下寶貴經驗。去年到訪光復高中時，對學生的精彩演出印象深刻，也讓日方學生受到啟發。

光復高中發布新聞稿表示，此次日本學生分成42個小組，由光復高中學生擔任學伴及引導志工，透過文化體驗與專業實作，提升外語溝通能力及國際交流經驗。