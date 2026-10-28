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鄭朝方穿奧黛預告跨國盛會 11月7日竹北多元文化節印越歌手獻唱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北多元文化節11月7日將在竹北後火車站登場，今年首度移師移工常使用的交通節點，竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱，盼以音樂、文化交流，讓移工及新住民感受竹北如第二個家。

辦理超過十餘年的竹北多元文化節，今年以「Vietnam, Indonesia & Us: Love in Zhubei」為主題，感謝越南、印尼移工及新住民長年對城市的付出。活動過去多年都在文化公園舉辦，今年特別移師竹北後火車站。

鄭朝方表示，火車是許多移工朋友平日南來北往的重要大眾運輸工具，因此選定後火車站作為今年多元文化節主場，希望更貼近移工生活脈絡，也讓參與活動更加便利。

鄭朝方今天特別換上越南傳統服飾「奧黛」為活動開箱。他表示，竹北有許多來自越南、印尼的移工與新住民，無論在產業發展第一線，或在家庭中照顧長輩，都能看見他們默默付出的身影；他們不只是城市不可或缺的勞動力，更是共同生活在這片土地上的家人。

今年活動也邀請印尼、越南人氣歌手登台，其中印尼女歌手INDAHKUS首度應邀來台，她除了活躍於歌壇與影視，也擁有專業醫師背景；越南男歌手MINH則深受當地樂迷喜愛，兩人將於11月7日接力獻唱。

鄭朝方表示，民眾或許對東南亞流行音樂較陌生，但音樂正是彼此了解的橋梁，希望讓離鄉背井的朋友聽見熟悉的家鄉歌聲，也邀在地市民感受異國流行文化。

活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出，邀請市民、移工及新住民一起在音樂與美食中交流。相關活動細節與交通資訊將由竹北市公所陸續公布。

竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。記者黃羿馨／攝影

竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方今穿越南傳統服飾「奧黛」預告活動，當天將邀印尼歌手INDAHKUS、越南歌手MINH獻唱。記者黃羿馨／攝影

活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出。記者黃羿馨／攝影
活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出。記者黃羿馨／攝影

活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出。記者黃羿馨／攝影
活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出。記者黃羿馨／攝影

活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出。記者黃羿馨／攝影
活動當天下午2時起規畫多元市集，晚間6時則有歌手演出。記者黃羿馨／攝影

竹北 鄭朝方 歌手

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