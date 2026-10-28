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竹市首座全齡共融福利館落腳東區 赤土崎樂活館預計明年開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉辦「新竹市赤土崎樂活館」建置說明會，市長高虹安宣布，將投入5.4億元經費於東區打造竹市首座全齡服務的綜融式福利館舍。圖／新竹市府提供
新竹市府今舉辦「新竹市赤土崎樂活館」建置說明會，市長高虹安宣布，將投入5.4億元經費於東區打造竹市首座全齡服務的綜融式福利館舍。圖／新竹市府提供

為完善不同年齡層的福利服務，新竹市府今舉辦「新竹市赤土崎樂活館」建置說明會，市長高虹安宣布，將投入5.4億元經費於東區打造竹市首座全齡服務的綜融式福利館舍，整合育兒支持、長者照顧及市民交流等三大核心功能，目前正進行規畫設計，預計明年開工、2029 年完工。

高虹安表示，竹市是非六都中最長壽的城市之一，考量東區人口密集、生活及商業活動頻繁，且清大周邊是市民日常採買、休憩與交流的重要區域，市府進一步規畫興建綜融式福利館舍，並命名為「新竹市赤土崎樂活館」，突破傳統單一活動空間的使用模式，整合托育、長者照顧及社區交流等服務，讓公共設施成為串聯在地資源、促進世代交流的重要據點。

高虹安說明，「新竹市赤土崎樂活館」規畫為地下1層、地上5層的全齡綜合福利館舍，總樓地板面積達8788.23平方公尺，依不同年齡層的需求配置多元服務空間，包含1樓親子館、2樓公共托嬰中心、3樓長者體適能中心、4樓市民活動中心及5樓長青學苑，從幼兒照顧、親子互動到長者健康促進及市民交流，整合不同世代所需的公共服務。

市府社會處表示，親子館將以0至12歲兒童發展為核心，規畫兼具學習與遊戲功能的親子空間，提供親子互動及兒童探索學習的場域；公共托嬰中心則將提供家庭托育支持；長者體適能中心及長青學苑著重長者體能維持、健康促進與社交互動，透過運動及多元課程，營造長者參與社區生活的友善環境。也將結合市民活動中心，提供市民交流、休閒及參與各類活動的空間，促進世代共融，讓公共福利服務更加貼近市民需求。

高虹安表示，近期新竹市在牛津經濟研究院公布的「2026全球城市指數」中名列全球第157名、全台第2及非六都第1，其中「生活品質」排名全台第1、全球第25名。這份肯定是市府持續推動「安居科技城」的動力，市府也將持續推動婚育支持、長者照顧、通學環境改善及智慧治理等工作，逐步完善城市生活機能。

高虹安說，市府將穩步推進赤土崎樂活館，並就空間配置、服務項目及資源整合等面向持續完善規畫，期盼透過兼顧育兒支持、長者照顧與社區交流的複合式場館，讓公共福利服務更貼近市民需求，打造長者安心、親子友善、各世代都能共享的生活空間。

東區 開工 高虹安

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