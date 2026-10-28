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蔡蕥鍹促大新竹輕軌加速紫線規畫 楊文科：紅藍線明年底先提報

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員蔡蕥鍹關注大新竹輕軌整合進度，今天指出台元科技園區及中正國小一帶長期塞車，盼加速紫線規畫，改善交通壅塞。圖／縣議員蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹關注大新竹輕軌整合進度，今天指出台元科技園區及中正國小一帶長期塞車，盼加速紫線規畫，改善交通壅塞。圖／縣議員蔡蕥鍹提供

新竹縣議員蔡蕥鍹關注大新竹輕軌整合進度，今天指出台元科技園區及中正國小一帶長期塞車，盼加速紫線規畫，改善交通壅塞。縣長楊文科表示，目前由新竹市政府主導辦理紅藍線整合可行性研究報告，預計明年底提報中央。

蔡蕥鍹表示，大新竹輕軌是生活圈重要交通建設，不能只想到出錢時才想到新竹縣，路線規畫卻只考量新竹市。過去因紅線規畫未納入縣市整合、高鐵延伸及機廠共用等議題，遭交通部退回。此次，「新竹縣市輕軌紅藍線整合可行性研究案」今年3月決標，總經費3300萬元，中央補助2100萬元，縣市各自投入600萬元，力拚2027年底完成規畫並送審。

蔡蕥鍹指出，8年前曾評估竹北中正國小五叉路口高架或地下化，但因民眾反對作罷。如今縣政二路至環北路往台元科技園區車流壅塞，雨天甚至塞車半小時至1小時，盼透過紫線改善交通。她呼籲楊文科在任期內完成規畫，讓新任縣長上任後能爭取中央核定。

楊文科回應，在他的任期內，縣府、新竹市府及竹科同業公會三方已簽署合作備忘錄（MOU），共同推動紅線與藍線路網，並獲得交通部補助2100萬元，地方自籌款由縣市共同分擔。目前由竹市主導辦理紅藍線整合可行性研究報告，預計明年底提報中央。

此外，紫線部分是否經過台元園區及中正國小，楊文科指出，這個部分在竹縣整體路網規畫的時候已納入，但是需要等到適當的運量之後，才會有下一步的可行性的規畫。大新竹大眾運輸的整體規畫到施工、設計、完工，粗估至少要16年的時間。

交通處表示，縣府已完成大眾捷運整體路網評估，紫線納入路網藍圖，並於今年3月25日獲交通部備查。依審查規範，目前僅藍線達輕軌營運收支平衡門檻，列為優先路網；紫線則屬中遠期規畫，尚未啟動獨立可行性研究。縣府將持續追蹤紅、藍線整合案進度。

蔡蕥鍹今日特地致贈縣長楊文科「還債有成家天下」、議長張鎮榮「德澤宏施心永懷」中堂卷軸，感謝他們對新竹縣政的付出。圖／縣議員蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹今日特地致贈縣長楊文科「還債有成家天下」、議長張鎮榮「德澤宏施心永懷」中堂卷軸，感謝他們對新竹縣政的付出。圖／縣議員蔡蕥鍹提供

輕軌 楊文科 蔡蕥鍹 藍線 新竹 交通部

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