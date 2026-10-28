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南庄加里山9號樁「迷魂陣」山友迷路 苗消漏夜來回5個小時平安救援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供

熱門小百岳苗栗縣南庄鄉加里山在步道2.7公里處9號樁附近，一些山友傳說的迷魂陣，一名53歲登山客日前帶著離圖地圖也派不上用場，苗栗縣政府消防局動員警消、義消及協作7人，漏夜來回近5個小時，平安引導下山，消防局呼籲苗消提醒登山做好準備、小心腳步，防止意外發生。

秋高氣爽登山時節，縣府消防局山域救援事件頻傳，統計南庄鄉及泰安鄉共16件，分析多為登山客對山域地形路徑不熟悉致迷途、身體不適、體能不足，和因山徑蜿蜒且高低起伏多變不慎跌傷骨折，及未攜帶充足登山照明設備等，縣務會議今天討論，消防局加強宣導登山安全不能只仰賴事後救援，更應從事前預防做起。

其中，加里山就占了8件，一名53歲周姓男子10月25日慕名三角點有長鬃山羊現蹤，準備離線地圖獨攀，結果下山途中在9號樁迷路求助，南庄消防分隊據報，警消、義消及協作7人分2梯次，下午5點從二坪登山口上山救援，晚上9點多引導周平安回登山口。

加里山9號樁附近迷路，一些山友傳說是迷魂陣，迷路的登山客在附近一帶轉圈圈走不出去，熟悉加里山的山友指出，加里山的路標等相關指示設施完整，9號樁位置是三岔路口小平台，方向分別是往三角點、二坪登山口、鹿場登山口，附近一帶都是森林，近年來植被箭竹枯死露出獸徑，雨水沖刷就更加明顯，讓人誤以為是步道，加上地形、地貌相近，登山客如果不熟路線容易迷路。

消防局指出，加里山標高2220公尺，有台灣富士山稱號，山頂視野壯闊，且不時有雲海之美，近年來網紅及美照推波助瀾，成了熱門登山路線，但加里山是中級山，一些路段路陡必須拉繩，中午以後經常起霧，近來因長鬃山羊不怕人，更是吸引山友朝聖絡繹不絕，建議做好功課，並自我評估，充足準備再上山。

一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供

一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供

一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名53歲周姓男子10月25日獨攀苗栗縣南庄鄉加里山，下山途中在9號樁迷路求助，消防人員漏夜救援平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供

迷路 山友 南庄

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