新竹台大分院推遠距與轉診 偏鄉婦血壓狂飆揪出腎上腺病變

為讓居住地較偏遠或交通不便的民眾也能獲得連續的專科醫療照護，新竹台大分院持續深化寶山巡迴醫療服務，透過「遠距會診」與「專科轉診」雙軌模式，依病人實際醫療需求，串聯社區巡迴醫療與院內專科資源。今年7月更試辦心臟科遠距會診，讓專科醫師即時連線到社區；若巡迴醫療發現異常警訊，也能啟動轉診機制，進一步接受專科檢查與治療，讓巡迴醫療從慢性病照護，延伸成為社區與醫院間的醫療連結。

新竹台大分院指出，一名84歲女子有高血壓及心血管疾病相關病史，平時於寶山巡迴醫療駐點規律追蹤。巡迴醫療團隊考量其心血管風險及心電圖變化，需要進一步取得心臟科專科意見，安排女子事先於駐點完成心電圖檢查，再由新竹台大分院家庭醫學部醫師汪光仲透過視訊，連線心臟內科主任李志國進行遠距會診。

李志國透過事先傳送的心電圖及視訊問診掌握病況，提供藥物及後續處置建議，再由巡迴醫療醫師協助完成相關處方與追蹤。透過遠距會診，病人不需為一次專科評估往返醫院，也能在熟悉的社區取得心臟科醫師專業意見。

另一名69歲女子罹患高血壓超過10年，近年於寶山巡迴醫療駐點持續接受慢性病照護。原本居家血壓大致穩定，去年下半年起卻明顯波動，即使使用多種降血壓藥物，收縮壓仍曾飆高至200毫米汞柱，平時約150毫米汞柱，夜間也常超過160毫米汞柱。

巡迴醫療醫師評估後，認為血壓惡化不能只靠增加降壓藥物處理，考量背後可能存在其他疾病原因，隨即啟動院內轉診機制，轉介至新竹台大分院代謝內分泌科接受專科評估。經抽血檢查後，醫師懷疑可能為「原發性醛固酮增多症」，後續轉介至台大醫院總院住院接受腹部及骨盆腔電腦斷層檢查，影像顯示雙側腎上腺增生。女子血壓控制穩定出院後，目前已回到寶山巡迴醫療駐點規律就診，持續接受血壓及用藥追蹤。

汪光仲表示，巡迴醫療服務的病人多需要長期追蹤慢性疾病，固定在社區追蹤，可以持續掌握居家血壓、用藥反應及疾病變化，也有助於第一線及早發現異常警訊。當病人需要專科進一步判斷時，可依臨床需求透過遠距會診取得專科意見；若需要進一步檢查或治療，則啟動轉診機制，銜接院內專科門診、影像檢查或住院評估。

汪光仲提醒，若血壓原本穩定卻突然惡化、使用多種降血壓藥物仍控制不佳，或夜間血壓反覆偏高，應與醫師討論是否需要進一步檢查，以排除次發性高血壓的可能。原發性醛固酮增多症是腎上腺分泌過多醛固酮造成的高血壓，病人不一定有明顯症狀，若長期未被辨識及接受適當治療，可能增加心血管及腎臟疾病風險。

汪光仲指出，遠距會診並非取代實體醫療，而是讓巡迴醫療多一條直接連結專科的管道；專科轉診則讓需要進一步診療的病人，能適時回到醫院接受完整評估。透過「在地評估、遠距會診、必要時轉診、治療後返回社區追蹤」的照護模式，新竹台大分院持續串聯社區與院內專科資源，提升在地居民就醫便利性與照護連續性。