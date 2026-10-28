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桃園捷運橘線可行性研究拚年底送中央 張善政：未來龍科、平鎮段先做

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布捷運橘線可行性研究預計年底送中央審查，因應台積電進駐龍科，有通往龍科的支線規畫，工程建設也將以平鎮龍潭為優先。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布捷運橘線可行性研究預計年底送中央審查，因應台積電進駐龍科，有通往龍科的支線規畫，工程建設也將以平鎮龍潭為優先。記者陳俊智／攝影

桃園發展軌道建設，市府拚年底將捷運橘線的可行性研究報告送進中央。市長張善政今早主持市政會議時透露，未來台積電要進駐龍科，研究報告也包括龍科支線，因應地方需求及機廠建設，路線將以龍科到平鎮優先進行。

張善政指出，橘線串連龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮和龍潭6個行政區，將成桃園最長的捷運，雖然部分路線跟台鐵軌道假設平行，但桃園人口眾多，鐵路地下化又對班次運量提升沒有太大幫助，因此還要捷運與公路幫忙舒緩交通。

橘線自2024年開始規畫，原本只從龜山通到平鎮，但市府多次踏勘並收集地方意見，後來整合了平鎮到龍潭的捷運規畫，還有一條4公里的龍科支線，主線和支線全長將達34公里，沿途設有36座捷運站，未來動工將從平鎮龍潭段為起點。

張善政表示，優先從平鎮龍潭段開工原因有二，第一是捷運機廠會在此段，第二是配合龍科開發，未來台積電進駐會有很大的交通需求。這提報交通部審議是一個重要的里程碑，接下來，捷工局將全力配合中央審查作業，積極爭取行政院盡速核定。

龍科 張善政 中央 平鎮 捷運 桃園

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