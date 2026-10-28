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竹市今年7至9月前十大易肇事路口出爐 通勤族搶快3違規最常挨撞

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
警方今列出第三季前十大易肇事路口，其中，「西大路、文昌街口」為第三名。記者王駿杰／攝影
警方今列出第三季前十大易肇事路口，其中，「西大路、文昌街口」為第三名。記者王駿杰／攝影

為持續守護市民交通安全，新竹市警察局分析今年第三季7至9月交通事故大數據，發現事故地點仍高度集中於往返竹科的重要幹道及市區聯絡道。警方今列出第三季前十大易肇事路口，其中「公道五路1段、公道五路2段、慈雲路口」、「光復路1段、慈雲路口」、「西大路、文昌街口」為前三名，提醒用路人行經上述路段應提高警覺。

今年第三季前十大易肇事路口依序為「公道五路1段、公道五路2段、慈雲路口」、「光復路1段、慈雲路口」、「西大路、文昌街口」、「公道五路交流道口」、「光復路1段、光復路2段、大學路口」、「慈雲路、埔頂路口」、「西大路、竹光路口」、「公道五路3段、經國路1段口」、「竹光路、延平路1段口」及「光復路1段、介壽路口」。

警方進一步針對大數據進行事故原因分析，發現這些通勤熱點因車流量龐大，駕駛人常因趕時間搶快，導致違規行為頻傳。經統計，第三季事故三大主要肇因分別為「未依規定讓車」、「未保持行車安全距離」及「右轉彎未依規定」。這些行為不僅破壞交通順暢，更是造成路口碰撞事故的核心因子。

警方指出，針對上述易肇事熱點，市警局已規畫勤務，除於上下班（學）尖峰時段增派警力與義交加強路口淨空、交通疏導外，亦將全面增設科技執法設備，針對轉彎未依規定等違規嚴加取締，貫徹「交通零容忍」原則。警方再次呼籲，「馬路如虎口，退一步海闊天空」，民眾應落實防禦駕駛觀念，隨時保持安全車距並遵守號誌，共同守護行車安全。

通勤族 交通事故 竹科

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