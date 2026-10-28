桃園市立醫院再添大園、蘆竹2分院 張善政今曝選址結果

桃園市長張善政今天上午宣布第二波市立醫院規畫，繼八德總院和大溪、觀音、復興分院之後，大園和蘆竹也要蓋分院，而且地點已選好，都是市有土地，少了徵收程序，建設會快一些。他表示，桃園雖然現在沒有市立醫院，但未來10年應該會是六都醫療服務量能最完善的城市。

桃園市立醫院大園分院預計落腳機捷A16橫山站車專區，該處除了機場捷運，未來還有捷運綠線在此交會，交通十分便利，市府預計明年航空城大配地之後啟動規畫；盧竹分院則選在大竹地區，詳細地點在大竹消防分隊對面的公有地，未來該處還會新闢道路通往中壢青埔地區，滿足地方的醫療需求。

張善政表示，上周市政會議提到國道客運運輸量能「求人不如求己」，醫療量能也是一樣，與其期待別人幫忙，自己更要主動。因為，市府找到好地方，在預算支持之下，自己來推動。然而，醫院從新建到營運需要很長的時間，所以不能等第一波市立醫院蓋好再規畫第二波，第二波預計明年就會啟動。

會中，張善政也報告第一波市立醫院規畫進度，除八德總院的都市計畫預計年底發布實施，預計2年內取得完整，大溪分院預計11月動工，觀音分院年底前做統包招商，復興分院則因環評作業複雜需要時間，尚需進行相關研究。

「桃園雖然現在沒有市立醫院，但未來十年應該會是六都醫療量能最完整的地方。」張善政表示，目標不管公立或私立，桃園每個行政區都要有一個一定水準的醫院。