「7777、8888」夢幻鐵支來了 新竹熱門車牌11月開搶

想搶「7777、8888」夢幻車牌機會來了！新竹市監理站將於11月3日下午2時起辦理號牌網路競標，包括「7777、8888、6666、9999、1111」等鐵支號碼，其中「8888」象徵一路大發、「7777」寓意幸運連連，預料將成為這波競標焦點。

新竹市監理站表示，熱門號牌網路競標時間自11月3日下午2時至5日下午2時，這次首次公開競標號牌包括營業小客車「TED-6667至TED-7777」共820副，以及普通重型機車「PMB-0001至PMB-9999」共6560面，多組具有吉利寓意的號碼同步釋出。

新竹市監理站站長黃友川表示，這次釋出的鐵支號牌各有不同寓意，包括「7777」象徵幸運連連、業績一路長紅；「8888」代表一路大發；「6666」有六六大順之意；「9999」象徵長長久久；「1111」則代表獨占鰲頭、事業領先群雄。

競標起標價依號牌級別而異，營業小客車第一級鐵支牌6000元起標，第二級、第三級均為3000元起標；普通重型機車第一級3000元起標，第二級、第三級則為2000元起標。

監理站提醒，參與競標須先註冊成為監理服務網會員，並備妥可於監理服務網完成網路轉帳的金融機構帳戶。得標者須於決標後24小時內完成轉帳繳費，並於指定期限內至監理站辦理領牌手續。

若逾期未繳費，除取消得標資格外，該號碼將另行公告標售，競標者也將被禁止參與公路監理機關號牌競標及選號一年。詳細規定及完整號牌清單可至監理服務網查詢。