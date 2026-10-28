2027台灣燈會在苗栗企業燈區 群聯電子「織光之芯」先亮相

2027台灣燈會在苗栗企業燈區，縣府今天公布群聯電子股份有限公司以「科技之芯，點亮苗栗未來」為主題，打造「織光之芯」燈藝裝置，將平日藏在電子設備中的儲存科技，轉化看得見的燈藝，展現苗栗科技產業與在地文化交融的魅力。

台灣燈會明年2月20日至3月7日登場，主燈區設在高鐵苗栗站特定區，其中，企業燈區規畫企業共襄盛舉，縣府今天公布群聯電子「織光之芯」燈藝裝置，設計以群聯Pascari企業級SSD固態硬碟為視覺主體，融合傳統竹編工藝意象與科技光影。

裝置兩側配置金屬質感格柵，搭配高低錯落、層層向上的光柱，以富有節奏的排列，象徵企業持續創新與穩健成長。白天可欣賞編織線條與金屬結構的層次，夜晚則透過燈光呈現資訊流動與能量匯聚的視覺意象，展現日夜不同的賞燈魅力。

苗栗縣長鍾東錦表示，群聯電子是扎根苗栗、走向國際的上櫃科技企業，也是苗栗高科技產業的重要代表，從在地研發到連結全球市場，群聯電子以持續創新的實力，讓世界看見苗栗的科技能量，透過台灣燈會將企業核心產品轉化為光影藝術，希望讓民眾在賞燈之餘，也能認識苗栗在全球科技產業鏈中的重要角色。

鍾東錦指出，苗栗有深厚的文化底蘊，也有推動科技發展的產業基礎，企業燈區就是要讓這兩項特色相互輝映，透過在地企業的創意參與，將產業故事帶入燈會，呈現苗栗兼具科技創新與人文特色的城市風貌。

縣府工商發展處表示，企業燈區將結合各家企業的產業特色與創意設計，讓民眾從光影作品認識苗栗的研發與製造實力，歡迎全國民眾於2027台灣燈會期間走進苗栗，欣賞群聯電子「織光之芯」，感受科技與工藝共同織出的山城光景。