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青草湖秋焰祭18天吸逾50萬人次 雙倍煙火壓軸點亮新竹夜空
新竹市「2026青草湖秋焰祭」26日晚間以雙倍煙火連發、燈光秀壓軸落幕，絢麗煙火點亮青草湖夜空。市府統計，自10月9日試營運起，18天活動吸引逾50萬人次到訪，6場湖畔煙火、巨型氣偶及水岸燈光秀成為吸客亮點。
新竹市長高虹安表示，今年秋焰祭以「十月舒湖Chill」為主題，跨界合作國際知名人氣作品，推出全台首見斜躺湖面的巨型氣偶，並規畫水岸燈光秀、特色市集、舞台表演及周邊活動，搭配6場湖畔煙火展演，希望藉活動提升青草湖知名度及城市觀光效益。
閉幕夜是今年秋焰祭最後高潮，水上主題煙火秀引進日系技術團隊，結合青草湖湖光水色、燈光及音樂節奏，壓軸更安排雙倍煙火連發，在湖面與夜空交織出繽紛景象，為18天活動畫下句點。
市府指出，活動橫跨平日及周末，吸引家庭、年輕族群及攝影愛好者前往，累計參與人次突破50萬。高虹安表示，煙火秀除帶動青草湖觀光人潮，也帶動周邊餐飲、住宿及市區商圈消費。
市府另推出城市串聯集章活動，希望將觀光人流從青草湖延伸至新竹火車站及周邊景點，擴大活動觀光效益，並逐步將秋焰祭打造為新竹具代表性的秋季休憩品牌。
因應活動期間大量人車湧入，市府在青草湖周邊實施動態交通管制，並規畫3處接駁站提供免費接駁服務，分流車潮及人潮，維持周邊交通秩序與活動安全。
高虹安表示，秋焰祭在雙倍煙火及燈光秀中圓滿落幕，感謝工作人員及市民配合，市府未來將持續推出多元城市節慶活動，深化青草湖水岸觀光特色及新竹城市觀光能量。
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