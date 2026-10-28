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融入山城特色 苗栗縣總圖設計亮相

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府舉辦「開箱總圖・閱讀山城」宣傳會，期盼打造兼具在地特色、環境永續與智慧服務的公共文化場域。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦「開箱總圖・閱讀山城」宣傳會，期盼打造兼具在地特色、環境永續與智慧服務的公共文化場域。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府規畫籌建的縣立圖書館總館將於明年六月底前動土開工，工程總經費近廿一億元，總圖由縣府教育處與水利處跨處合作推動，縣府昨辦「開箱總圖・閱讀山城」記者會，揭開總館建築設計的新面貌，工程爭取在二○三○年九月前完工啟用。

縣府指出，苗栗縣總圖是縣府推動閱讀教育、整合公共文化資源的重要建設，全案總經費約廿一億元，其中教育部補助四點八億元，其餘由縣府自籌。

總圖工程由教育處負責圖書館教育發展及閱讀空間規畫，水利處負責總圖主體建築物興建工程，正委託余曉嵐建築師事務所辦理設計監造作業。

總圖基地位於現有的苗栗縣警局所在地，建築面積約九八九二平方公尺、總樓地板面積約二萬一千四百平方公尺，規畫地上四層、地下一層建築。縣府並與苗栗市公所合作，將結合市民廣場空間新建地下停車場。警察局則將遷往體育場附近用地，拆除新建期間暫時遷往客家圓樓臨時辦公處。

縣長鍾東錦昨主持「開箱總圖・閱讀山城」記者會，安排建築師簡報總圖設計理念與規畫方向；總圖以「苗栗之丘」為設計意象，從苗栗在地山巒起伏與山嵐地景汲取靈感，建築規畫融合閱讀、休憩、文化交流及公共綠地，並整合圖書典藏、多媒體視聽、多元文化閱覽與多功能活動等空間。

教育處指出，總圖不僅是知識的殿堂，更是串聯全縣閱讀資源、促進世代交流的重要文化場域。

未來將透過豐富館藏、多元閱覽空間及創新閱讀服務，推動閱讀平權、數位學習與全齡共享，讓孩子探索世界、青年汲取新知、長輩享受閱讀，讓不同世代都能找到屬於自己的學習與交流空間。

設計 苗栗 苗栗縣

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