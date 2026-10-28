禁航區空拍遭告發 莊競程：違規概括承受

民進黨台北市長候選人沈伯洋廿五日到新竹南寮與同黨新竹市長候選人莊競程合體車隊掃街，莊事後分享空拍機拍下的人潮畫面，遭質疑漁港屬禁航區，空拍恐觸法。民眾黨議員候選人昨向警方告發，市警局回應已立案，市府也表示若調查違規屬實，最高罰一百五十萬元。

莊競程回應，空拍畫面由支持者自行拍攝並主動提供，非由他或沈伯洋團隊出資拍攝；非常感謝支持者的熱心，若違反規定，他都概括承受。

民眾黨市議員李國璋說，莊競程造勢活動相關空拍拍攝範圍高度涉及新竹空軍基地及新竹漁港周邊的禁航管制區。違法於禁限航區操作無人機，最高可罰一百五十萬元並沒入設備；另依商港法規定，未經許可於公告商港範圍操作無人機，同樣最高恐面臨一百五十萬元罰鍰。

民眾黨西區市議員候選人施淑婷質疑，綠營平時高舉國安大旗，甚至連民眾日常拍攝都可能被扣上國安風險的帽子，莊競程等人在活動後對外幾乎同時間發布空拍畫面，競選團隊事前是否真的對於拍攝一無所知？

新竹市政府交通處指出，南寮地區屬禁限航區，無人機飛航涉及公共安全，依民用航空法及遙控無人機管理規則，人群聚集處上空原則上不得飛行，非公告開放區域須經申請同意。產發處也說明，新竹漁港屬農業部漁業署主管第一類漁港，市府未接獲於新竹漁港飛行無人機的申請。

市府強調，新竹漁港因緊鄰空軍基地，未經許可於禁航區操作無人機，不僅威脅飛安，更涉及國安紅線。市警局已收到具名檢舉並立案，市府將調閱遙控無人機管理資訊系統申請紀錄調查，依民用航空法規定，違者可處卅萬元至一百五十萬元罰鍰，並得廢止操作證或沒入無人機。