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竹科人工作高壓受關注！竹市職場身心健康論壇10月30日登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府將於10月30日下午2時，在竹科科技生活館2樓集思竹科會議中心舉辦「健康新竹 科技同行安心GO！」圖／主辦單位提供
新竹市政府將於10月30日下午2時，在竹科科技生活館2樓集思竹科會議中心舉辦「健康新竹 科技同行安心GO！」圖／主辦單位提供

竹科學園區就業人口逾17.5萬人，面對科技產業快速變動與工作壓力，新竹市政府將於10月30日下午2時，在竹科科技生活館2樓集思竹科會議中心舉辦「健康新竹 科技同行安心GO！」心竹心能量職場身心健康論壇，邀集醫療、勞動及公共衛生專家，探討友善職場、心理健康、健康老化及紓壓安眠等議題。

新竹市長高虹安將出席，並表揚共同推動職場心理健康的企業。論壇邀請政大勞工研究所教授劉梅君，分享高齡化社會下的企業永續、人因工程、職務再設計及終身學習；新竹市衛生局長陳厚全說明市府整合心理諮商、醫療資源及企業輔導的措施；台大醫院北護分院院長詹鼎正分享成功老化與健康老化原則；新竹馬大元診所院長馬大元則從腦科學、身體與營養切入，提供科技人紓壓及改善睡眠的方法。

市府持續推動心理健康支持服務，提供市民每年4次免費心理諮商，另配合衛福部「青壯世代心理健康支持方案」，為15至45歲民眾提供每年3次心理諮商補助，並透過社區、企業及校園講座、工作坊、Podcast等方式，提升心理健康知能，降低求助門檻。

企業方面，市府推動「心竹心能量職場心理健康促進計畫」，每家企業最高補助25萬元，協助辦理情緒管理、壓力調適及溝通技巧等課程，建立職場心理支持機制；另規畫籌設心理衛生中心竹科分站，將專業服務延伸至園區。

論壇邀請竹科工作者、企業主管、人資及關心自身與家人健康的民眾參與，盼透過個人諮商與企業支持雙軌並進，協助工作者兼顧職涯、家庭及生活，打造安心工作、健康生活的環境。活動資訊及報名方式可至官網查詢：[https://www.ic975.com/healthforum_20261030/。]

職場 健康 竹科 高虹安 新竹

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