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桃園觀音區樹林公園運動天幕開工 張善政：結合原民族文化多功能

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政和立委涂權吉、議員吳進昌、許更生與原民議員等多位民意代表參加樹林公園天幕開工。圖／新聞處提供
張善政和立委涂權吉、議員吳進昌、許更生與原民議員等多位民意代表參加樹林公園天幕開工。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日下午前往觀音區，出席樹林公園運動天幕（原住民族天幕）開工，並表示因應觀音區人口成長及市民休閒運動需求，市府持續完善公共運動設施；這次的天幕特別融入原住民族文化元素，10根立柱設計不同族群圖騰，打造兼具文化特色與實用功能的運動空間，提供全天候運動場地包括夜間使用，預計於明年完工啟用。

張善政指出，觀音區近年發展迅速，市府積極推動醫療、教育、住宅及運動設施等建設，包括籌設市立醫院觀音分院、規畫新設學校，及今日樹林公園運動天幕開工，與觀音首座社會住宅「觀音一號草福社會住宅」動土典禮，持續完善地方生活機能，提升市民生活品質。

觀音區公所表示，樹林公園天幕工程經費約3400萬元，將改善公園2座露天籃球場，並於其中1座增設具原住民族特色的天幕，提供不受天候影響的運動空間，未來也將作為原住民族廣場舉辦祭儀及文化慶典。此外，工程將更新球場照明及監視系統，增設兒童遊戲設施與周邊機車停車位，預計於明年6月前完工，打造兼具運動休閒、文化傳承及親子共融功能的公共空間。

立法委員涂權吉、市議員王仙蓮、簡志偉、吳進昌、楊進福、張秀菊、許更生、林志強、觀音區原住民族總頭目Lo’oh Arang（萬天幸）都出席開工典禮。

觀音區長說明天幕規畫內容。圖／新聞處提供
觀音區長說明天幕規畫內容。圖／新聞處提供

觀音 張善政 公園

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