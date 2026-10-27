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因少年霸凌案被盯上…中壢武和宮違建拆了 張善政：跟同仁站在同一陣線

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供
桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供

桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，桃園市建築管理處已於10月20日，發函通知違建人限期於26日前應自行拆除。建管處今指出，違建人雖於連假期間配合，但仍有部分結構未完全拆除完畢，上午已由建管處強制執行拆除作業，預計明天全數拆除完畢。

建管處今表示，上午赴武和宮確認，違建人逾期仍未完成改善，符合法定強制拆除要件，經違建人上午主動與建管處進一步溝通後，建管處秉持依法行政原則，於上午正式派員進場，並由建管處依法辦理強制拆除作業。

考量現場巷弄狹窄及鄰房安全，採取先人工、後機具的方式逐步拆除，兼顧拆除效率與施工安全。此外，本案拆除費用將依法向違建人追償，落實違法必究、責任自負及公平負擔原則。

建管處指出，日前違建人及宮廟管理方雖表達配合市府要求、自行拆除的意願，惟後續另有來函聲明表示，請市府以免拆除採拍照列管方式等訴求。對此，市府立場明確，相關案件仍須依違規事實、法令規定及正式行政處分辦理，不能以拍照列管取代依法應履行的改善或拆除義務。

建管處強調，市府執行建築管理及違規處理工作，均以法令規定為依據，不因違建人提出其他處理方式，就免除其依法應負的責任，隨即於上周依限期改善通知及相關法定程序列管，要求於連假結束前確認實際自拆情形。

桃園市長張善政今天在臉書粉專發文表達立場，張善政表示，日前中壢發生未成年暴力事件的違建宮廟武和宮，經市府稽查，確認涉及違建及公共安全疑慮。建管處今天上午已進場強制拆除，最遲明天拆完，暴力事件，警方已查辦，涉案少年已移送少年法庭。

張善政指出，有安全疑慮的違建，市府均按照危險程度優先處理。這次執法，也是同樣的標準。他要感謝建管處、警察局、區公所及所有執行同仁，同仁站在第一線，市長就站在同一陣線。該拆的依法拆，我們要給依法執行公務，保護市民的同仁最大的支持。

桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供
桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供

桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供
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桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供
桃園市中壢區武和宮日前被查出是違章建築，由於違建人沒有在26日前自行拆除完畢，建管處今天派員前往強拆，預計明天完成拆除作業。圖／桃園市建管處提供

張善政 中壢 霸凌 桃園市 違建

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