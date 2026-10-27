桃園大溪工藝周31日登場 多種親子手作體驗報名要快

2026大溪工藝本周末登場，活動集結數十個特色品牌推出多條小旅行路線，帶領民眾走進街區、木工場及農業生產場域，從飲食、農業及工藝等面向體驗大溪在地生活。桃園副市長蘇俊賓表示，活動跳脫傳統展覽框架，打開工坊大門，深入創作現場，是非常難得的文化體驗。

2026大溪工藝周橫跨分別在10月31日至11月1日、11月6日至11月8日舉行，前者以「工藝與生活的共好進行式」為主題，串聯38個大溪職人品牌、店家及工場，推出3條「打開工場」路線及3條「大溪工藝生活小旅行」路線，帶領民眾走進街區、木工場及農業生產場域，從飲食、農業及工藝等面向體驗大溪在地生活。此外，大溪公會堂將舉辦日本北海道東川町9家木工坊家具展售交流會，戶外則有「草地森活日」，多種手作體驗等著民眾。

後者則聚焦「國際交流及工藝體驗」，活動邀集日本益子町、加賀市、會津若松市、兵庫縣及砥部町等5個地區22個工藝品牌來台交流展售，另有8場工藝短講，而工藝市集則匯集全台30家工藝品牌，展出木藝、陶藝、金屬工藝及布藝等多元作品。

蘇俊賓表示，大溪木博館與一般博物館不同，不僅展現人文、產業與自然生態，更能串聯傳統社頭文化、神將祭典及在地學校教育，近年更跨足國際，與泰國清邁、日本東川町等城市深度交流。桃園今年承辦全民運動會，優勝獎盃也結合大溪傳統木藝，也被譽為「歷屆最美獎盃」。

蘇俊賓也說，他最喜歡參與「BUBU跳恰恰」活動，親手製作木頭玩具車，能實際感受木藝的迷人之處。今年大溪工藝周也透過親子皆能參與的木藝手作體驗，讓傳統工藝與文化脈絡順利扎根下一代。

大溪工藝周31日登場，多種路線帶民眾進入創作現場，體驗手作樂趣。圖／桃園市政府提供