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打破傳統圖書館框架！新竹縣總圖10月29日開箱 試營運亮點搶先看

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣立總圖書館將於10月29日舉行揭幕儀式並啟動試營運。圖／擷取自楊文科臉書
新竹縣立總圖書館將於10月29日舉行揭幕儀式並啟動試營運。圖／擷取自楊文科臉書

新竹縣立總圖書館將於10月29日舉行揭幕儀式並啟動試營運，12月18日正式開館，全面開放借還書服務。新總館打破傳統圖書館框架，除閱讀空間外，還導入電競、AI、3D列印、縫紉、廚藝教室及公共藝術，打造結合科技、創意與文化的全齡學習場域。

新竹縣文化局表示，新總館緊鄰東興圳景觀公園，建築採聚落式配置，呼應客家「合院」與「間」的概念，並以大面採光玻璃引入綠意與水岸景觀。

10月29日至11月15日試營運期間為空間開箱與體驗活動，暫不提供館藏借還書服務；館方預計於12月18日正式開館並全面開放借還書，屆時也將規畫多元系列活動，邀請縣民持續關注並一同迎來全新的閱讀新地標。

走進館內一樓服務台，引進現代化智慧設備，包含圖書分檢機、自助辦證機、自助借書機，以及24小時自助取還書服務，同時，專為嬰幼兒與兒童打造的兒童閱覽區，採用親切的圖案式圖書分類，並設有全台首創的「親子資訊檢索區」，讓帶著幼兒的家長能放鬆取用館藏資源。

2樓規畫「Gaming & AI Hub」及創客實驗室，提供電競體驗、專業軟體課程與3D列印、雷射切割等設備；3樓設有新竹在地主題區，並推出吳濁流主題書展。

地下1樓設有自修室及極安靜區，地下2樓則規畫「城市灶下」廚藝教室、250席城市劇場及80席城市講堂，提供閱讀、實作與藝文展演空間。公共藝術以「共生語言」為主題，展出王仲堃、何理互動及陳為榛3組藝術創作，融入風、光影、動力裝置與在地磁磚元素，串聯入口、中庭及挑高牆面。

文化局指出，10月29日至11月15日試營運期間以空間參觀及體驗活動為主，暫不提供館藏借還書服務，歡迎縣民搶先走訪新閱讀地標。

科技與創意的複合空間不僅提供電競體驗，更安裝專業設計軟體並開辦課程，滿足多元資訊需求。圖／縣府提供
科技與創意的複合空間不僅提供電競體驗，更安裝專業設計軟體並開辦課程，滿足多元資訊需求。圖／縣府提供

窗邊民眾一邊閱讀，還能欣賞東興圳美景。圖／縣府提供
窗邊民眾一邊閱讀，還能欣賞東興圳美景。圖／縣府提供

新竹縣立總圖書館將於10月29日試營運，歡迎縣民來開箱。圖／縣府提供
新竹縣立總圖書館將於10月29日試營運，歡迎縣民來開箱。圖／縣府提供

「創客實驗室」配置多台縫紉機。圖／縣府提供
「創客實驗室」配置多台縫紉機。圖／縣府提供

圖書館 新竹縣 開箱

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